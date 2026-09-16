김수민, 변호사 된 ♥남편 얼마나 잘생겼길래 "손종원 닮아·키도 크고 외모 출중" 후기 속출

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[스포츠조선 이우주 기자] 김수민 전 SBS 아나운서가 남편을 자랑했다.

김수민은 15일 "여기로 메일 조시면 됩니다♥"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 남편의 변호사 신분증과, 김수민 남편에게 상담을 받은 의뢰인 가족의 메시지가 담겼다.

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의뢰인의 가족은 김수민에게 "아빠가 변호사님 뵙고 오셨는데 너무 꼼꼼하고 친절하게 봐주셨다 하더라. 아빠가 진짜 감사하다고 하신다"며 "그리고 키도 너무 크시고 정말 잘생기셨다고 되게 여러 번 얘기하셨다. 인상도 좋고 외모가 너무 출중하시다며"라고 밝혔다. 앞서 또 다른 팬도 김수민의 남편에 대해 "손종원 셰프 느낌이 있다"고 밝힌 바. 의뢰인 가족의 칭찬에 김수민은 "다행이에요"라며 흐뭇해했다. 이와 함께 김수민은 변호사로 새출발한 남편을 홍보하며 내조에 힘썼다.

한편, 김수민은 2021 SBS 퇴사 후 검사 남편과 결혼, 슬하 아들 하나 딸 하나를 두고 있다. 지난해 미국 UCLA 로스쿨에 합격해 가족들과 함께 미국으로 건너가 유학 생활을 했다. 이에 남편도 휴직 후 김수민의 미국 유학 생활을 지원했다. 귀국 후 김수민의 남편은 복직 2개월 만인 지난달 퇴직해 변호사가 되었다.

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wjlee@sportschosun.com