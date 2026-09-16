컴투스홀딩스, TGS 2026에 '페이탈 클로'·'스페이스 리볼버' 출품

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컴투스홀딩스가 일본 최대 게임 전시회인 도쿄게임쇼를 통해 신작 2종의 현지 시장 공략에 나선다. 이미 출시된 액션 게임과 글로벌 출시를 앞둔 퍼즐 게임을 함께 선보이며 일본 이용자와 업계 관계자들에게 게임성을 알린다는 계획이다.

컴투스홀딩스는 신작 '페이탈 클로'와 '스페이스 리볼버'를 '도쿄게임쇼 2026(TGS 2026)'에 출품한다고 16일 밝혔다. 올해 30주년을 맞은 TGS 2026은 17일부터 21일까지 일본 지바현 마쿠하리 메세에서 열린다.

지난 8월 PC 스팀 버전으로 출시된 '페이탈 클로'는 한국콘텐츠진흥원 한국공동관에서 만날 수 있다. 엔데브게임즈가 개발한 액션 메트로배니아 게임으로, PC에 이어 콘솔 플랫폼으로 영역을 넓힐 예정이다. 이번 전시에서는 현지 이용자와 업계 관계자들이 직접 게임을 체험할 수 있도록 시연 버전을 운영한다.

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'스페이스 리볼버'는 충남콘텐츠코리아랩 부스에 출품된다. MK스튜디오가 개발 중인 퍼즐 게임으로, 공간을 회전시키고 중력을 활용해 주변 사물을 움직이는 방식이 핵심이다. 하반기 글로벌 출시를 앞두고 있는 만큼 이번 TGS에서는 새로운 행성 스테이지와 초반 스토리 컷신을 추가한 최신 빌드를 선보인다. UI와 사운드 등 게임 전반의 개선 사항도 적용됐다.

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두 게임 모두 TGS 현장에서 직접 플레이할 수 있다. 이미 글로벌 서비스를 시작한 '페이탈 클로'와 출시를 준비 중인 '스페이스 리볼버'를 나란히 선보인다는 점에서 일본 이용자들의 반응을 확인하는 동시에 향후 글로벌 시장 확대를 위한 접점을 마련한다는 의미가 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com