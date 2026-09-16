"우리 집사람 나한테 안 돼"…김구라, 항상 이긴다는 부부싸움 필승법 자랑 (스톡킹)

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 김구라가 항상 이기는 부부싸움 철학을 공개해 웃음을 자아냈다.

15일 유튜브 채널 '스톡킹'에는 '2026 아이치·나고야 아시안게임특집(을 빙자한 남편 한풀이 특집)'으로 김구라를 초대해 이야기를 나눴다.

이날 김구라는 "말로는 여자를 못 이긴다"라는 남편들의 하소연에 "어어 그래?"라며 의아한 반응을 보였다.

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입담으로 둘째가라면 서러운 김구라는 "난 아직까지는 까딱 없는데"라며 여유로운 모습을 보였다.

김구라는 "우리 집사람은 나랑 싸우면 '하... 항상 오빠한테 안 돼' 이런다"라며 세상 뿌듯한 표정을 지었다.

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이어 "나는 항상 사과를 잘한다. 사과를 해야 내가 공격할 수 있다"라며 자신만의 부부싸움 철학을 밝혔다.

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이에 다른 패널들이 웃자 김구라는 "한 번 봐봐라. 남자들이 문제가 뭐냐면 사과를 안 한다"며 "그러니까 나는 '알았어 미안해, 미안한데'라고 한다"고 설명했다.

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하지만 이내 "'미안해, 근데 말이야' 이런다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

김구라는 또 "나는 또 일단 술담배를 안 하고 집에 매일 일찍 들어간다"라며 자신이 모범 남편임을 강조했다.

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한편 김구라는 2015년 전처와 이혼한 뒤 5년 만인 2020년 12세 연하 비연예인과 재혼했다. 이후 이듬해 9월 늦둥이 딸을 출산하며 화제를 모았다.

shyun@sportschosun.com