"나 SBS 공채 개그맨이야"…맥주잔 던지고 '술값 먹튀' 피소

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[스포츠조선 김준석 기자] 자신을 SBS 공채 개그맨이라고 밝힌 남성이 서울 홍대 인근 술집에서 맥주잔을 던지고 술값을 내지 않은 혐의로 경찰 조사를 받고 있다.

지난 15일 방송된 JTBC '사건반장'에서는 이달 2일 오후 11시께 서울 마포구 홍대입구역 인근 한 위스키 바에서 벌어진 소동을 다뤘다.

방송에 따르면 남성 손님 A씨와 B씨는 해당 술집에서 술을 마시던 중 가게를 찾은 외국인 손님들과 대화를 나눴다.

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이후 외국인 손님이 자리를 떠나며 악수를 청하자 B씨가 신체 접촉을 문제 삼으며 "왜 만지느냐"고 시비를 걸었다.

업주와 직원들이 다툼을 중재하면서 상황은 일단락되는 듯했다. 그러나 외국인 손님들이 자리를 떠난 뒤 A씨가 "왜 한국 사람 편을 들지 않고 외국인 편을 드느냐"며 업주에게 항의하기 시작했다.

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업주가 당시 상황을 설명하며 오해를 풀려고 했지만 A씨의 항의는 계속됐다. 제보자는 A씨가 "왜 이렇게 싸가지가 없느냐", "너희를 망하게 해주겠다"는 취지의 폭언을 했다고 주장했다.

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이 과정에서 A씨는 자신의 실명을 밝히며 "나 SBS 공채 개그맨이다"라고 소리친 것으로 전해졌다.

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A씨는 "맥주를 마신다고 무시하느냐"며 맥주잔을 바닥에 던져 깨뜨렸다. 공개된 영상에는 A씨가 위스키병까지 깨뜨리려다 일행 B씨의 제지를 받는 모습도 담겼다.

업주는 결국 경찰에 신고했다. A씨 일행은 이날 맥주 4잔과 위스키 1잔을 주문했지만 술값을 결제하지 않은 것으로 알려졌다.

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A씨 측은 외국인 손님들이 억지로 들어와 자신들을 밀쳤고, 업주가 무례하게 대응해 화가 났다는 입장을 밝혔다.

현장에서 자신을 제지한 여성 직원에게 폭행당했다는 주장도 내놨다. A씨는 출동한 경찰에게 마른 체형의 여성 직원 때문에 "어깨가 탈골됐다"는 취지로 피해를 호소한 것으로 전해졌다.

술값을 내지 않은 것에 대해서는 "업주가 마시던 술잔을 치우고 나가라고 해 계산하지 않았다"고 해명했다.

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경찰은 현장에서 술값 문제는 민사 절차를 통해 해결해야 한다고 안내한 뒤 A씨 일행을 귀가 조치했다.

이후 업주는 A씨 일행을 재물손괴와 영업방해, 무전취식 혐의 등으로 경찰에 고소했다. 사건을 넘겨받은 서울 마포경찰서는 당시 상황과 양측 주장을 토대로 구체적인 경위를 조사하고 있다.

경찰 관계자는 "지구대로부터 사건을 인계받아 조사하고 있다"며 "수사 중인 사안이라 구체적인 내용은 확인해 주기 어렵다"고 밝혔다.

다만 A씨가 실제 SBS 공채 개그맨 출신인지는 공식적으로 확인되지 않았다.

narusi@sportschosun.com