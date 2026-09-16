키디비, 블랙넛 '성적 조롱' 피해 고백…"유죄 받고도 사과 없었다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 래퍼 키디비가 블랙넛에게 성적으로 모욕당한 뒤 법적 다툼을 벌였던 당시를 떠올렸다.

블랙넛의 유죄가 확정됐지만 사과를 받지 못했고, 팬들의 공격과 수치스러운 메시지까지 견뎌야 했다고 털어놨다.

16일 유튜브 채널 '새롭게하소서'에는 '몰랐는데 예수님 완전 힙합이네요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

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영상에는 Mnet '언프리티 랩스타2' 준우승자인 키디비가 출연해 자신의 삶과 음악 활동에 관해 이야기했다.

이날 키디비는 과거 블랙넛과 벌인 법적 다툼을 언급했다. 그는 "저를 두고 외모에 관한 이야기와 성적인 이야기를 했다"며 "아무리 힙합이어도 이것은 선을 넘었다고 생각했다"고 밝혔다.

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처음부터 법적 대응에 나선 것은 아니었다. 키디비는 "저는 선은 지켜야 한다고 생각한다. 당시 인터뷰를 통해 웃으면서 하지 말아 달라고 이야기했다"고 설명했다.

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그러나 블랙넛이 이후에도 노래 가사를 통해 자신을 계속 조롱했다고 주장했다. 키디비는 "아는 사이도 아니었다"며 일면식도 없는 상대에게 반복적으로 성적 조롱을 당했다고 털어놨다.

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결국 키디비는 블랙넛을 고소했다. 그는 당시 상황에 대해 "그분은 그것을 이용해 마케팅에 활용했다"며 "유죄 판결이 났지만 이후 그분의 팬들에게 많은 공격을 당했다"고 말했다.

무엇보다 힘들었던 것은 사과를 받지 못했다는 점이었다. 키디비는 "정말 힘들었던 것은 그분과 그분 소속사 측에서 사과하지 않았다는 것"이라고 토로했다.

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유죄 판결 이후에도 2차 피해가 이어졌다고 했다. 키디비는 "다른 남성들이 저를 조롱하기 위해 비공개 계정으로 수치스러운 내용의 메시지를 많이 보냈다"고 고백했다.

앞서 블랙넛은 자신의 곡에 키디비를 성적으로 모욕하는 표현을 담고, 2016년부터 2017년까지 네 차례 공연에서 키디비의 이름을 언급하며 성적 의미가 담긴 퍼포먼스를 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

법원은 힙합이라는 장르의 특성을 고려하더라도 해당 행위가 모욕죄에 해당한다고 판단했다. 블랙넛에게는 징역 6개월에 집행유예 2년, 사회봉사 160시간이 선고됐으며 2019년 대법원에서 판결이 확정됐다.

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키디비가 제기한 민사소송에서도 블랙넛의 배상 책임이 인정됐다. 법원은 블랙넛이 키디비에게 손해배상금 2500만원과 지연이자를 지급해야 한다고 판결했다.

1990년생인 키디비는 2015년 방송된 Mnet '언프리티 랩스타2'에서 준우승을 차지하며 이름을 알렸다.

narusi@sportschosun.com