"광고·협찬 없었다" 해명했지만...미연 건강검진 영상, 결국 경찰 수사로

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 아이들 멤버 미연의 건강검진 과정을 담은 유튜브 콘텐츠가 불법 의료광고 의혹으로 경찰 수사를 받게 될 전망이다.

제작진은 특정 의료기관을 홍보하거나 경제적 대가를 받은 사실이 없다고 해명했지만, 관할 보건소는 의료법 위반 여부를 확인하기 위해 수사를 의뢰했다.

16일 관련 기관에 따르면 서울 용산구보건소는 최근 미연의 유튜브 채널 '전도사'에 공개된 건강검진 콘텐츠와 관련해 경찰에 수사를 의뢰했다.

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보건소는 영상에 등장한 의료기관이 '전문병원'이라는 표현을 사용한 부분에 대해서도 시정하도록 조치했다. '전문병원'은 보건복지부가 일정 요건을 충족한 의료기관 가운데 지정하는 명칭인 만큼, 지정받지 않은 병원이 임의로 사용할 수 없다.

앞서 '전도사' 측은 지난 1일 '아이들 미연, 서른 살 인생 첫 건강검진, 저 헛소리 했어요?'라는 제목의 영상을 공개했다.

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영상에는 미연이 건강검진을 받고 수면 위내시경 검사를 진행하는 과정이 담겼다. 병원 내부와 의료진, 시설 등이 노출됐고 직접적인 검사 장면까지 포함되면서 의료광고에 해당하는 것 아니냐는 지적이 제기됐다.

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이에 제보자 A씨는 지난 7일 국민신문고를 통해 해당 영상이 현행 의료법상 허용되지 않는 의료광고에 해당하는지 확인해 달라는 내용의 진정서를 용산구보건소에 제출했다.

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현행 의료법 제56조는 의료기관 개설자와 의료기관의 장 또는 의료인이 아닌 사람이 의료광고를 하는 것을 금지하고 있다. 의료인 등이 진행하는 광고라 하더라도 직접적인 시술·수술 장면을 노출하거나 소비자를 현혹할 우려가 있는 내용 등은 제한된다.

논란이 확산하자 '전도사' 제작진은 지난 8일 공식 입장을 내고 불법 의료광고 의혹을 부인했다.

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제작진은 "'전도사'는 건강과 뷰티, 이너뷰티 등 다양한 웰니스 이야기를 재미있고 건강한 방식으로 전하고자 기획된 콘텐츠"라며 "건강검진 편 역시 특정 의료기관을 홍보하기 위한 목적으로 기획된 것이 아니라 출연자가 실제 건강검진을 받는 과정과 경험을 담기 위해 제작됐다"고 밝혔다.

이어 "촬영이 진행된 의료기관으로부터 해당 콘텐츠의 광고·홍보 또는 제작을 의뢰받은 사실이 없다"며 "제작비와 광고비, 협찬비 등 어떠한 금전적 대가나 경제적 지원도 받지 않았다"고 강조했다.

미연의 건강검진 및 진료 비용도 제작진이 직접 부담했다고 설명했다. 제작진은 "특정 의료기관이나 의료진의 이용을 권유하거나 홍보하기 위한 목적 역시 없었다"고 선을 그었다.

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제작진은 논란 이후 영상에서 병원과 의료진을 알아볼 수 있는 일부 장면에 추가로 모자이크 처리를 한 것으로 알려졌다.

그러나 보건소가 경찰에 수사를 의뢰하면서 해당 콘텐츠가 실제 의료광고에 해당하는지, 제작 과정에서 의료법 위반 행위가 있었는지에 대한 판단은 수사기관으로 넘어가게 됐다.

다만 경찰 수사 의뢰가 곧 미연 개인의 의료법 위반 혐의가 인정됐다는 의미는 아니다. 구체적인 수사 대상과 책임 주체, 위법 여부는 향후 경찰 조사를 통해 가려질 전망이다.

narusi@sportschosun.com