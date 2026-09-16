황정음, 72세 父 '여자친구' 깜짝 공개…"눈 수술 간병까지 해줘"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 황정음이 72세 아버지의 여자친구 존재를 깜짝 공개하며 고마운 마음을 전했다.

16일 유튜브 채널 '황정음'에는 '72세 아빠와 데이트한 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 황정음이 아버지와 함께 안과를 방문한 뒤 식사와 쇼핑을 즐기는 모습이 담겼다.

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이날 황정음의 아버지는 왼쪽 눈의 녹내장이 많이 진행된 상태라고 밝혔다. 그는 "왼쪽 눈은 녹내장이 많이 진행돼 거의 안 보이는 부분이 있다"고 털어놨다.

오른쪽 눈 역시 손자와 수영하던 중 다쳐 수술을 받은 것으로 전해졌다. 황정음은 아버지의 진료에 동행해 검사 결과와 눈 상태를 꼼꼼하게 확인했다.

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황정음도 자신의 시력에 대한 걱정을 드러냈다. 그는 "왕식이를 낳고 시력이 많이 떨어졌다. 인생의 풍파를 겪으면서 눈도 나빠지고 머리도 빠졌다"며 유전 가능성을 우려해 검사를 받고 있다고 밝혔다.

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특히 아버지가 눈 수술을 받은 뒤 누가 곁에서 돌봤는지를 묻는 말에 황정음은 "아빠 여자친구"라고 답해 눈길을 끌었다.

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이어 아버지의 여자친구를 향해 "아줌마, 너무 감사하다. 우리 아빠를 이렇게 돌봐주셔서 너무 감사한 일"이라며 공개적으로 고마움을 표현했다.

황정음은 어머니와 아버지의 여자친구를 각각 별개의 관계로 받아들이고 있다는 뜻도 밝혔다. 그는 아버지가 여자친구와 즐겁게 지내는 것을 자연스럽게 존중하는 모습을 보였다.

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황정음 부녀의 각별한 관계도 공개됐다. 아버지는 황정음의 육아를 돕기 위해 약 5개월 동안 손주들을 돌봤으며, 딸이 심적으로 안정을 찾을 때까지 곁에 머물겠다는 뜻을 전했다.

황정음은 "아빠가 건강한 게 가장 큰 행복"이라며 애정을 드러냈다. 이후 두 사람은 함께 식사하고 휴대전화를 바꾸는 등 오붓한 부녀 데이트를 즐겼다.

narusi@sportschosun.com