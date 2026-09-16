MMORPG '아키텍트', 아시아 9개 지역 통합 서비스…한·대만 이용자 한 서버서 맞붙는다

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국내에서 서비스 중인 MMORPG '아키텍트: 랜드 오브 엑자일'이 아시아 시장으로 서비스 영역을 넓힌다. 한국과 대만 등 각 지역 이용자가 하나의 서버에서 협력하고 경쟁하는 통합 리전을 선보이는 것이 핵심이다.

드림에이지는 아쿠아트리가 개발한 MMORPG '아키텍트: 랜드 오브 엑자일(이하 아키텍트)'의 '글로벌 리전'을 16일 정식 오픈한다고 밝혔다. 글로벌 리전은 한국을 비롯해 대만, 홍콩, 마카오 등 아시아 9개 지역을 하나로 묶은 통합 서비스다. 지난해 10월 국내 출시 이후 약 1년 만에 서비스 지역을 확대하는 것으로, PC와 모바일(AOS·iOS)에서 국내와 동일한 콘텐츠를 즐길 수 있다.

신규 서버 10개도 함께 열린다. 국내 이용자도 기존 서버와 별도로 신규 서버에 참여할 수 있으며, 자동 번역 기능을 통해 대만 등 아시아 각국 이용자들과 언어의 제약 없이 협력하거나 경쟁할 수 있다.

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10개 신규 서버 가운데 6개에는 한국을 포함한 아시아 지역 인플루언서 13명이 참여한다. 인플루언서가 이끄는 단독·동맹 세력과 한국 및 대만 이용자 중심의 세력 등이 형성되면서 서버별로 서로 다른 경쟁 구도가 만들어질 예정이다.

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글로벌 리전 출시에 맞춰 인터서버 콘텐츠 '심연의 전장'도 공개된다. 여러 서버의 이용자가 함께 참여하는 대규모 전투 콘텐츠를 통해 통합 서비스의 특징을 본격적으로 보여줄 계획이다.

출시 전부터 해외 이용자들의 관심도 확인됐다. 지난 8월 19일 시작한 9개 지역 사전등록에는 아시아 인플루언서 10명이 참여 의사를 밝혔으며, 같은 달 28일 진행된 서버·캐릭터명 사전 선점은 7분 만에 전 서버가 마감됐다. 2차 선점 역시 23분 만에 종료되면서 하루 만에 3개 차수가 모두 마감됐고, 드림에이지는 9월 2일 4차 선점을 추가했다.

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사전등록 이용자에게는 4성 탈것 '초승달 밤의 유랑자', 3성 코스튬 '중급 집행자', 계승자의 특권(3일), 1000만 골드 등이 지급된다. 공식 웹페이지를 통해 사전등록한 이용자에게는 '특별 치어리더 코스튬'도 추가로 제공한다.

정우용 드림에이지 대표는 "'아키텍트'는 지난해 국내 출시 이후 이용자들과 꾸준히 소통하며 서비스 완성도를 높여왔다"며 "이번 아시아 통합 리전을 통해 9개국 이용자들이 함께 협력하고 경쟁하는 새로운 재미를 선보이고, 아시아 시장에서도 경쟁력을 입증해 나가겠다"고 말했다.

국내 MMORPG가 단순히 해외 개별 지역에 서비스를 추가하는 방식에서 벗어나 여러 국가 이용자를 하나의 플레이 공간에 묶는 사례라는 점에서, '아키텍트'의 이번 글로벌 리전이 실제 이용자 간 경쟁과 커뮤니티 형성으로 어떻게 이어질지도 주목된다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com