‘성추행 피해 호소’ BJ 파이, 무죄 판결에 극단적 선택 암시…“나 대신 복수해줘”

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[스포츠조선 조민정 기자] 인터넷 방송인 파이(본명 강다온)가 준강제추행 혐의로 고소한 사건의 1심에서 피고인에게 무죄가 선고된 뒤 큰 충격을 호소했다.

파이는 지난 15일 자신의 인터넷 방송 플랫폼 SOOP 채널에서 '파이 오늘 준강제추행 1심 재판날입니다'라는 제목으로 생방송을 진행했다.

이날 파이는 "오늘 1심 판결이 나왔는데 무죄라고 한다. 어떻게 무죄가 나오냐"며 판결 결과에 대한 심경을 토로했다. 이후 감정을 주체하지 못한 채 오열하는 모습도 보여 시청자들의 우려를 샀다.

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파이의 지인이자 래퍼 케리건메이 역시 SNS를 통해 파이와 나눈 대화 일부를 공개했다. 공개된 메시지에서 파이는 자신이 피해자라고 거듭 호소하며 지인에게 억울함을 대신 풀어달라는 취지의 말을 남겼다. 케리건메이는 파이가 수년간 사건으로 고통받아왔다고 주장하면서 판결 결과에 강한 유감을 드러냈다.

해당 사건은 지난 2024년 9월 발생했다. 파이는 당시 단체 회식을 마친 뒤 술에 취한 상태에서 대리기사가 운전하는 차량을 타고 예약해둔 호텔로 향했다고 주장했다.

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파이 측 주장에 따르면 당시 A씨는 먼저 호텔에 도착해 있다가 대리기사에게 자신이 일행이라며 차량을 넘겨받았고 이후 직접 차량을 운전해 호텔 인근 골목으로 이동했다. 파이는 이 과정에서 A씨가 자신의 신체를 만지는 등 추행했다고 주장해왔다.

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반면 A씨 측은 파이가 만취한 상태라 걱정돼 따라갔을 뿐이라고 반박했다. 골목에 차량을 세운 것도 파이의 요청에 따른 것이었고 신체를 만진 사실도 없다는 입장을 유지한 것으로 전해졌다.

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재판부는 A씨가 먼저 호텔에 도착한 뒤 차량을 넘겨받아 이동한 정황 등은 인정했으나 차량 내부에서 실제 어떤 일이 벌어졌는지를 직접 확인할 블랙박스 영상 등 객관적인 증거가 충분하지 않다고 판단한 것으로 알려졌다. 이에 사건 발생 약 2년 만인 지난 15일 A씨에게 1심 무죄를 선고했다.

파이는 판결 직후 방송을 통해 "어떻게 이러냐"며 억울함을 거듭 호소했다. 지인들 역시 파이가 오랜 기간 해당 사건과 재판 과정으로 힘들어했다고 전하면서 그의 상태를 걱정하는 목소리가 이어지고 있다.

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한편 파이는 2014년부터 인터넷 방송인으로 활동해왔으며, 웹 예능 '머니게임'과 웨이브 '피의 게임2' 등에 출연하며 얼굴을 알렸다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com