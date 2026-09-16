장영란, 이다해에 서운함 폭로 "결혼식 초대 못 받아, 난 결혼식서 울었는데" ('남겨서')

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[스포츠조선 이우주 기자] '남겨서 뭐하게' 장영란이 이다해에게 서운했던 점을 고백했다.

14일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에서는 장영란, 이다해가 게스트로 출연했다.

이다해와 절친한 장영란은 "결혼하고 나서 연락이 끊겼다"고 고백했다. 이에 이영자는 "영란이 결혼하고 다 끊었다. 영란이가 남편한테 헌신적이더라"라고 밝혔고 장영란은 "그때 시부모님이 반대를 1년 반 동안 하다 보니까 연애 때부터도 힘들었다"고 고백했다.

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그러면서 장영란은 "나는 제일 고마운 게 다해가 내 결혼식에 왔다. 드라마 끝나고 꽤 오래 됐는데 오죽했으면 매니저가 '이다해가 왔어'라고 해서 내가 울었던 기억이 난다"고 고마워했다. 이에 이다해는 "사실 그건 당연한 거 아니냐"고 했지만 이영자는 "일했다고 꼭 가긴 힘들다"고 밝혔다.

장영란은 "그러다 연락이 끊겼다. (이다해는) 중국 활동하고 저는 결혼하고 정신이 없었다. 그러다가 다해 결혼식에 초대를 못 받아서 못 갔다. 난 그게 좀 서운하더라"라고 폭로했다.

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이다해는 "이렇게 연락을 안 하는 사람한테 나 결혼한다고 보내면 그것도 실례라고 생각했다. 세븐 씨하고 약속한 게 5년 이내 연락한 사람만 부르기로 했다. 연락이 오면 감사한 마음으로 초대하겠지만 실례일 수도 있지 안?. 연락 한번 없다가 결혼한다고 연락한다고 생각할 거 같았다"고 결혼식에 장영란을 초대하지 못한 이유를 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com