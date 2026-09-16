황혜영, 연이은 시부모상 비보...결국 20년만에 홀로 LA행 "남편이 보내준 휴가"

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 투투 출신 황혜영이 시부모상을 잇달아 치르는 등 바쁜 대소사 끝에 '혼자만의 여행'을 떠났다.

지난 15일 황혜영의 유튜브 채널에는 '20년 만에 자유부인!! 나홀로 LA여행'이라는 제목의 브이로그 영상이 공개됐다.

이날 비즈니스석에 탑승한 황혜영은 "휴가를 가고 있다. 혼자 여행 가는 건 한 20년은 넘은 것 같다"라며 설레는 마음을 드러냈다.

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가족들 없이 혼자만의 시간을 갖게 된 이번 여행에는 특별한 이유가 있었다. 황혜영은 "작년에 저희 집에 일이 많았다"며 "인테리어 때문에 이사도 두 번이나 했고, 시부모님께서 두 분 다 돌아가셔서 장례를 두 번 치렀다"고 털어놨다.

여기에 쌍둥이 아들들의 학교 전학까지 겹쳐 더욱 바빴던 2025년. 황혜영은 "정신없는 한 해를 보냈다"며 지난해를 돌아봤다.

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고생한 아내를 위한 남편의 배려, 황혜영은 "그래서 저희 남편이 특별하게 저에게 휴가를 줬다"며 "혼자 비행기를 타고 LA로 날아가고 있다"고 말했다.

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황혜영은 "이번에 LA에 가서 친구들을 만나고 골프도 치며 2주 동안 저만의 휴가를 보내고 돌아갈 예정"이라며 앞으로의 계획을 밝혔다.

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황혜영은 보름가량 머물 숙소는 특히 LA 시내가 한눈에 내려다보이는 전망과 아름다운 야경이 인상적이었다. 황혜영은 이에 "멋있다", "너무 좋다"라며 감탄했다.

남편과 쌍둥이 아들들 없이 보낼 숙소에 황혜영은 "혼자 지내는 게 얼마 만인지 모르겠다. 한 20년"이라며 설렘을 드러냈다.

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"오늘은 LA 시내를 구경 가보겠다"며 본격 여행을 알린 황혜영은 "지금까지 저의 싱글 하우스였다"며 웃었다.

한편 황혜영은 2011년 민주통합당 전 부대변인 출신 김경록과 결혼했다. 두 사람은 슬하에 쌍둥이 아들을 두고 있다.

shyun@sportschosun.com