'140만 유튜버' 씬님, 마운자로 1년 만에 81→64kg…"운동 하나도 안해"

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[스포츠조선 정안지 기자]140만 유튜버 씬님이 비만치료제 마운자로 1년 사용 후 인바디 결과를 공개했다.

씬님은 지난 15일 자신의 SNS에 "마운자로 오늘로 1년"이라는 글과 함께 1년 전과 현재의 인바디 결과를 공개했다.

씬님은 "리뷰 영상을 만들면서 그동안 관심도 없던 인바디에 제대로 올라가 보았다"라면서 "운동을 진짜 하나도 안 했는데 몸이 나빠진 건 아닐까. 아무리 다이어트해도 20년간 떨어지지 않던 내장지방은 어떻게 되었을까"라면서 결과를 앞두고 걱정했던 마음을 털어놨다.

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하지만 결과는 예상과 달랐다. 씬님은 "오늘 결론이 났다. 정상이 됐다"고 전하며 1년 사이 크게 달라진 수치를 공개했다.

몸무게는 81kg에서 64.2kg으로 약 16.8kg 감소했다. 골격근량은 27kg으로 그대로 유지한 반면 체지방량은 32kg에서 15kg으로 약 17kg 줄었다. 체지방률은 역시 39.7%에서 23.7%로 감소했으며, 내장지방은 16에서 3까지 크게 떨어졌다.

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씬님은 "체중이 중요한 게 아닌 건 알고 있어서 걱정했는데 모든 수치가 너무 좋아서 충격적이었다"라면서 "역시 내 174cm 몸을 움직이는데 근육은 받쳐주고 있었다"라고 전했다. 이어 "그리고 내가 1년간 유지했던 단백질 위주의 식단도 옳았던 거다"라며 1년 동안 유지해 온 식단에 대해서도 언급했다.

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그는 "아마 이제부터 운동을 시작해야 하 거라고 생각한다"라면서 "그리고 어떻게 하면 이 현 상황을 잘 유지할 수 있을지 그것이 고민이다"라고 덧붙였다.

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한편 씬님은 1세대 대표 뷰티 크리에이터로 지난해 방송된 쿠팡플레이 예능 프로그램 '저스트 메이크업'에 출연했다.

anjee85@sportschosun.com