이지혜, '4박 200만원대' 디즈니 크루즈 드디어 떴다...두 딸과 싱가포르行

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 샵 출신 방송인 이지혜가 가족과 함께 싱가포르로 떠났다. 목적지는 최근 화제를 모으고 있는 디즈니 크루즈다.

이지혜는 16일 자신의 SNS에 "가족여행 잘 다녀올게요!!! 어디로 갈지 다 알 것 같지만 맞춰보세요"라는 글과 함께 공항에서 찍은 사진과 영상을 공개했다.

공개된 사진에는 이지혜가 두 딸과 함께 대한항공 체크인 카운터 앞에 선 모습이 담겼다. 대형 캐리어 여러 개와 유모차까지 챙긴 채 출국을 앞둔 모습. 본격적인 가족여행에 나선 설렘이 고스란히 전해진다.

Advertisement

이지혜 가족이 향하는 곳은 싱가포르를 모항으로 운항하는 디즈니 어드벤처 크루즈로 알려졌다. 디즈니 어드벤처는 현재 싱가포르에서 3박 또는 4박 일정으로 운항한다. 선내에는 디즈니·픽사·마블을 테마로 한 공간과 공연, 캐릭터 체험, 다이닝 시설 등이 마련돼 있다.

특히 4박 일정의 경우 객실 등급과 예약 시점에 따라 가격 차이가 있지만 2인 기준 내측 객실이 약 200만원대부터 형성되는 것으로 알려졌다. 오션뷰와 발코니 객실은 이보다 높은 가격대로 상위 객실은 수백만원대까지 올라간다.

Advertisement

이지혜 가족처럼 자녀 두 명이 함께하는 4인 가족의 경우 크루즈 요금에 항공권과 싱가포르 체류비, 부대비용까지 더해지면서 실제 여행 경비는 더욱 커질 수 있다.

Advertisement

앞서 이지혜는 디즈니 크루즈 여행을 준비 중인 모습을 공개하며 기대감을 드러낸 바 있다. 이번에는 두 딸과 함께 공항에 도착한 모습까지 공개하면서 본격적인 가족여행의 시작을 알렸다.

Advertisement

한편 이지혜는 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 가족의 일상을 SNS와 유튜브 등을 통해 꾸준히 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com