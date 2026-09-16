'SM' NCT위시-'JYP' 킥플립-'하이브' 아일릿…빅3 청춘대전[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 가요계 빅3 청춘들이 맞붙는다.

SM엔터테인먼트(이하 SM)의 NCT위시, JYP엔터테인먼트(이하 JYP)의 킥플립, 그리고 하이브 산하 레이블 빌리프랩의 아일릿이 일제히 10월 출사표를 던진다.

먼저 SM 대표 그룹 NCT 막내 유닛 NCT위시가 10월 12일 미니 4집 '아이 스파이'를 발표한다. '아이 스파이'는 4월 발표한 정규 1집 '오드 투 러브' 이후 6개월 여만에 선보이는 신보다.

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NCT위시는 '청량 네오'를 정체성으로 삼아 독자적인 음악 세계를 구축했다. '위시' '스테디' '팝팝' 등 이들의 대표곡을 살펴보면, NCT 브랜드 특유의 세련되고 기하학적인 비트 위에 막내 라인에 어울리는 맑고 긍정적인 감성을 얹은 것이 특징이다. 팀명 '위시'에 걸맞게 가사에는 꿈, 응원, 사랑의 긍정적인 에너지를 담아냈고 Y2K 올드스쿨 마법소년 등 Z세대가 직관적으로 반응할 수 있는 콘셉트를 음악과 퍼포먼스에 유기적으로 녹여냈다.

NCT위시만의 익숙하고도 새로운 음악세계는 기존 NCT 팬들은 물론, 새로운 Z세대까지 사로잡았다. 미니 2집 '팝팝'(초동 108만장), 미니 3집 '컬러'(초동 139만장), '오드 투 러브'(초동 182만장)까지 꾸준한 성장세를 보이며 3연속 밀리언 셀러를 기록했다.

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글로벌 인기도 뜨겁다. 7월 발표한 싱글 '요-아이-돈!/보이 밋 걸'은 누적 출하량 50만장을 넘기며 일본 레코드 협회 더블 플래티넘 인증을 받았다.

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이번 앨범은 이러한 NCT 위시의 깊어진 음악과 성숙해진 감성을 만나볼 수 있는 만큼, 리스너들의 뜨거운 반응이 예상된다.

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JYP 킥플립은 10월 6일 새 미니앨범 '킥 오브 더 월 파트1'을 발매한다. 이번 앨범에는 더블 타이틀곡 '미완성'과 '킥 오브 더 월'을 포함해 총 8곡이 담긴다.

킥플립의 주무기는 팝 펑크, 하이퍼 펑크, 얼터너티브 록 등 록 사운드에 기반을 둔 강렬한 댄스곡이다. 기존 K팝 아이돌의 음악에서는 쉽게 들을 수 없었던 질주감 있는 드럼 비트, 시원한 기타 리프와 함께하는 폭발적인 라이브 무대가 이 팀의 강점이다. 여기에 솔직하고 대담하게 자신들을 표현하는 돌직구 가사는 MZ세대의 공감대를 이끌어낸다.

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SBS '라우드'를 통해 팬덤 기반을 다진 이들은 데뷔와 동시에 가요계에서 두각을 드러냈다. 데뷔 앨범 '플립 잇, 킥 잇!'이 초동 27만장을 넘기며 역대 보이그룹 데뷔 음반 초동 6위를 기록했고, 미니 3집 '마이 퍼스트 플립' 타이틀곡 '처음 불러보는 노래'로 데뷔한 해에 음악방송 첫 1위를 거머쥐었다. 음반 판매량 역시 꾸준한 상승세를 보이며 탄탄한 팬덤 결집력을 다져가고 있다.

이번 앨범에서는 특히 계단식 성장을 이뤄온 멤버들이 꽃을 피운다. 계훈이 '미완성' 작사 작곡에, 계훈과 동화가 '킥 오브 더 월' 작사에 이름을 올려 음악적 성취를 입증했다. 이후 킥플립은 10월 9일부터 10월 18일까지 첫 번째 투어를 개최, 성장에 가속도를 붙인다.

하이브 막내 라인 아일릿도 출격한다.

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아일릿은 '엉뚱 몽환 청량'을 음악적 정체성으로 삼은 팀이다. '무엇이든 될 수 있다'는 팀명처럼 10대의 솔직한 감정과 상상력을 딥하우스, 플러그엔비, 팝댄스 등을 기반으로 한 감각적인 이지리스닝 사운드로 풀어낸다. 거창한 세계관이나 무거운 메시지 대신 좋아하는 '너'를 향해 솔직하게 직진하는 10대 소녀의 깜찍한 상상을 가사에 녹여내 또래 집단은 물론, 삼촌팬들의 마음까지 설레게 한다.

이 팀의 저력은 트렌디한 퍼포먼스에 있다. 숏폼 플랫폼에 최적화된 직관적이고 챌린지 친화적인 포인트 안무, 통통 튀는 무대 연출로 시각과 청각을 동시에 공략한다.

아일릿 파워는 전세계에 통했다. 데뷔곡 '마그네틱'이 한달 만에 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫100'과 영국 오피셜 싱글 '톱100'에 동시에 입성했다. 이는 K팝 그룹 데뷔곡 최초의 기록이다. '마그네틱'이 수록된 데뷔 앨범 '슈퍼 리얼 미'는 초동 38만여장을 기록하며 K팝 걸그룹 데뷔 앨범 초동 신기록을 경신했고, 데뷔 7개월 만에 누적 판매량 100만장을 넘겼다.

본격적인 테크노 장르를 접목한 전작 '잇츠 미'는 멜론 지니 벅스 등 국내 주요 음원차트 실시간 및 일간 차트 최상위권을 휩쓸었고, 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼인 스포티파이와 빌보드 '글로벌 200'에서도 롱런을 기록했다.

특히 일본 오리콘 차트에서는 누적 스트리밍 1억회를 돌파하며 현지 대형 아티스트급의 인기를 입증했고, 일본 싱글 2집 '아이 갓 유어 백'이 현지 누적 출하량 10만장을 돌파하며 골드디스크 골드 인증을 획득했다. 빌보드 재팬 상반기 결산 '아티스트100'에서는 해외 여성 아티스트 중 최고 순위(34위)를 차지하는 기염을 토했다. 심지어는 첫 일본 투어까지 매진 행렬을 기록하며 성공적으로 마무리했다.

이 기세를 몰아 아일릿은 10월 26일 미니 5집 '브레이크 이븐'을 발매한다.

'브레이크 이븐'은 손실도 이익도 없는 상태를 뜻하는 경제 용어 '손익분기점'에서 따온 앨범명이다. 애쓴 만큼 되돌아오지 않는 관계에 더이상 마음과 시간을 쏟지 않겠다는 솔직한 선언을 담았다. 그동안 '너'를 향해 직진했던 아일릿은 미지근한 태도로 일관하는 상대에게 경고를 건네며 관계의 전환점을 보여준다.

이처럼 막강한 청춘 에너지로 무장한 빅3 막내 라인이 일제히 10월에 출격하며 가을밤을 뜨겁게 달군다. 보기만 해도 기분 좋아지는 이들의 성장과 활약에 벌써 이모-삼촌 팬들의 얼굴에 웃음꽃이 피고 있다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com