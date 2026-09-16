엔하이픈, 이제는 무서울 지경…美 '빌보드 200' 3주 연속 상위권

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 엔하이픈이 독보적인 글로벌 존재감을 입증했다.

15일(현지시각) 미국 빌보드가 발표한 최신 차트(19일자)에 따르면 엔하이픈의 미니 8집 '더 신 : 블리스'가 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 41위에 랭크됐다. '더 신 ; 블리스'는 5일자 '빌보드 200'에 1위로 진입, 엔하이픈에게 첫 '빌보드 200' 1위의 기쁨을 안겨줬다. 이어 3주 연속 상위권을 지키며 막강한 인기를 보여주고 있다.

뿐만 아니다. '더 신 : 블리스'는 '월드앨범' 차트에서도 2주 연속 2위를 지켰고, '톱 앨범 세일즈' 차트에서는 7위에 올랐다. '아티스트 100' 차트에서는 45위에 이름을 올렸다.

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엔하이픈은 '더 신 : 블리스'로 커리어 하이를 찍고 있다.

이들은 팀 통산 5번째 더블 밀리언 셀러를 기록하며 빌보드와 일본 오리콘 등 글로벌 차트에서 앨범 차트 1위를 달성했다. 타이틀곡 '블러디 파라다이스'는 빌보드 '버블링 언더 핫100'에 진입했고 음악방송에서도 7관왕을 휩쓸었다. 틱톡 한국에서는 '상위 50'과 '바이럴 50'을 동시에 강타하며 음원과 음반 모두 흥행을 기록했다.

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일반적으로 보이그룹은 팬덤 결집력을 판단하는 지표가 되는 음반 판매량에서는 강세를 보이지만, 대중성의 척도가 되는 음원 순위에서는 밀리는 경향이 높다. 그런데 엔하이픈은 데뷔 7년차에 오히려 대중성과 팬덤을 모두 다 잡아내며 명실상부한 '톱티어'로서의 커리어를 다져나가고 있다.

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엔하이픈은 10월 마카오, 12월부터 내년 2월까지 일본 4대돔에서 월드투어 '블러디 사가'를 이어간다. 이번 투어는 내년 3월까지 아시아 및 유럽 22개 도시 총 37회 규모로 펼쳐진다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com