전원주, '출연료 갈등' 사실 아니었다 "유튜브 출연료 70만 원, 방향성 달라 중단"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 전원주 측이 유튜브 제작진과 결별하게 된 원인이 돈 때문이라는 의혹에 대해 해명했다.

20년 넘게 전원주의 활동을 보좌해왔다는 김 모씨는 16일 스포츠서울을 통해 전원주와 유튜브 제작진의 결별에 대해 입을 열었다. 김씨는 "유튜브 중단이 돈 문제나 일방적인 갈등 때문이라는 건 사실이 아니다. 방송의 방향성에서 뜻이 맞지 않아 합의하에 중단한 것"이라 밝혔다. 김씨에 따르면 전원주의 유튜브 회당 출연료는 70만 원 정도라고. 김씨는 "운영하는 측에서도 유튜브 채널에 광고가 원활하게 붙지 않는 등 현실적인 고충이 컸던 것으로 안다"고 밝혔다.

전원주 측에서도 콘텐츠 내용이 사생활, 주식 등 자극적인 주제로 흘러가는 것에 대해 아쉬움이 있었다고. 김씨는 "서로 원하는 방향이 달라 무리하지 않고 자연스럽게 각자의 길을 가기로 결정했다"고 밝혔다.

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특히 김씨는 전원주의 '짠순이' 이미지에 대해 "실제 씀씀이는 다르다. 스태프 월급도 넉넉히 챙겨주시고 지방 촬영할 때 숙박비나 식대 등 주변에 쓰는 돈은 전혀 아끼지 않는다"고 해명했다.

한편, 배우 전원주의 유튜브 채널 '전원주인공' 측은 지난달 돌연 유튜브 채널 중단 소식을 알렸다. 제작진 측은 단순한 계약 종료 탓이라 했지만 이후 전원주는 사미자의 유튜브 채널에 출연해 "내가 돈을 올리려 했더니 그만두자 해서 그냥 하자고 했다. 그만 두려고 하다가 이제 너무 돈 따지면 안 되겠다"고 밝혀 논란이 됐다.

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이후 전원주 소속사 측은 전원주가 새로운 제작진과 함께 유튜브 활동 재개를 앞두고 있다고 밝혔다. 김씨는 전원주의 새 채널에 대해 "29일부터 새로운 유튜브 채널을 통해 시청자들과 다시 만날 예정이다. 새 채널은 어르신들과 함께 어울리고 노래도 부르고 여행도 다니며 주변에 베푸는 등 사람 냄새나는 진짜 전원주 선생님의 모습을 유쾌하게 담아낼 것"이라 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com