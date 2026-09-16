베몬, YG 공연강자로 우뚝…마카오 첫 공연에 1만 8천 관객 열광

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 베이비몬스터가 글로벌 공연 강자로 거듭났다.

베이비몬스터는 11일과 12일 마카오 더 베네시안 아레나에서 월드투어 '춤'을 개최했다. 이번 공연은 베이비몬스터가 데뷔 후 처음 마카오에서 펼치는 단독 콘서트임에도 추가 회차까지 매진됐으며, 양일간 총 1만 8000여 관객이 운집했다.

밴드 편곡으로 에너지를 극대화한 '위 고 업'으로 공연의 시작을 알린 베이비몬스터는 글로벌 차트를 휩쓴 미니 3집 '춤' 수록곡 무대부터 '쉬' '드립' 등 히트곡 퍼레이드로 현장을 열광의 도가니로 몰아넣었다.

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'공연 명가' YG엔터테인먼트의 노하우가 집약된 완성도 높은 연출과 라이브 밴드 세션의 풍성한 사운드는 베이비몬스터의 폭발적인 에너지와 시너지를 냈다. 베이비몬스터는 역동적인 퍼포먼스에도 흔들림 없는 안정적인 라이브 실력을 발휘하며 팬들과 진심으로 호흡, 뜨거운 환호를 받았다.

베이비몬스터는 "드디어 마카오에 계신 몬스티즈(팬덤명)와 만날 수 있어 기뻤다. 저희를 기다려 주신 만큼 오늘 하루가 여러분에게도 소중한 추억이 되었길 바란다"며 "앞으로도 이 시간을 떠올리며 더욱 열심히 노력하는 베이비몬스터가 되겠다"고 전했다.

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베이비몬스터는 오세아니아 남미 북미 유럽으로 무대를 넓혀 5개 대륙 18개 도시에서 총 29회 공연을 펼치며 전 세계 팬들과 만날 예정이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com