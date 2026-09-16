이민정, 드라마 속 '퀭한 눈' 연출 아닌 실제상황...결국 해명 "춥고 잠 못잤다"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이민정이 드라마 속 자신의 '퀭한 눈'에 대해 직접 해명했다.

지난 15일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 현재 방영 중인 KBS Drama·GTV '그래, 이혼하자'에 함께 출연한 배우 김지석이 게스트로 출연했다.

이날 이민정과 김지석은 함께 '그래, 이혼하자' 방영본을 리뷰하는 시간을 가졌다.

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두 사람은 드라마 속 장면을 함께 보던 중 이민정의 모습을 발견했고, 이민정은 "저때 진짜 너무 춥고 잠을 못 자서 눈이 너무 퀭한 거다"라며 속상한 마음을 드러냈다.

이에 김지석은 "아 무슨 말도 안 되는 소리 하고 있냐. 나 이 얘기 하려고 했는데 너 눈 관리하냐고 물어보고 싶었다. 눈이 진짜 크고 맑더라"라며 이민정의 외모를 칭찬했다.

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스스로 '퀭한 눈'이라고 했던 이민정은 김지석의 진심 어린 칭찬을 듣자 기분이 좋아진 듯 환하게 웃었다.

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김지석은 "네가 좋아할까 봐 별로 얘기하고 싶지 않았다"라며 찐친다운 모습을 보였다.

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하지만 이내 "이민정 얼굴 보는 맛이 있더라. 연기도 연기지만"이라며 다시 한번 이민정의 미모를 극찬했다.

유튜브 PD 역시 "매번 촬영할 때마다 시작할 때 놀란다"고 거들었다.

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그러자 이민정은 "에이 거짓말하지 마~ 아잇 다 늙어가지고 그런 소리 들으면 기분이 좋다"라며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

한편 이민정은 배우 이병헌과 2012년 결혼해 슬하에 아들 준후 군과 딸 서이 양을 두고 있다.

shyun@sportschosun.com