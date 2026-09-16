넵튠의 H5 게임, 일본 LINE 미니앱 입점…'무한의 계단' 등 5종 진출

Advertisement

Advertisement

넵튠의 H5 게임 5종이 일본 최대 모바일 메신저 플랫폼 중 하나인 LINE을 통해 현지 시장에 진출한다. 별도 다운로드 없이 즐길 수 있는 H5 게임의 특성을 앞세워 일본 LINE 이용자층을 직접 공략한다는 전략이다.

게임·애드테크 기업 넵튠은 LINE야후의 LINE GAME(라인 게임)과 협력해 H5 게임 5종을 'LINE 미니앱'에 순차적으로 선보인다고 16일 밝혔다. 이번 제휴는 LINE GAME이 'LINE 미니앱'에서 직접 퍼블리싱하는 첫 사례이자 넵튠 H5 게임사업의 첫 일본 진출이다.

입점 게임은 '고양이오피스', '고양이스낵바', '드드드드릴', '무한의 계단', '우르르 용병단' 등 5종이다. 이 가운데 '고양이스낵바', '드드드드릴', '무한의 계단'은 17일부터 21일까지 일본 지바현 마쿠하리 메세에서 열리는 '도쿄게임쇼 2026'의 LINE GAME 부스에서 시연된다. 현장 관람객은 별도의 다운로드 없이 게임을 바로 체험할 수 있다.

Advertisement

'LINE 미니앱' 입점을 통해 인앱결제(IAP)와 LINE 로그인 기능도 활용할 수 있게 된다. 일본 시장에 대한 이해도가 높은 LINE GAME이 현지 마케팅 운영을 지원하면서 각 게임에 적합한 이용자층을 확보하는 데에도 힘을 보탠다.

Advertisement

넵튠은 그동안 토스, 카카오페이 미니게임, 카카오톡 게임하기, 크레이지게임즈 등 국내외 플랫폼을 통해 H5 게임을 공급해왔다. 이번 일본 진출을 계기로 H5 게임의 해외 유통 채널을 확대하고, 현지 이용자 확보에도 나선다는 계획이다.

도쿄게임쇼에서는 H5 게임 기술을 알리는 자리도 마련된다. 안현석 넵튠 H5 사업실 이사는 LINE GAME이 주최하는 컨퍼런스에서 17일과 18일 양일간 '네이티브 게임의 H5 이식 노하우'를 주제로 발표한다. 기존 게임을 H5 형태로 전환하면서 서비스 안정성과 사용자 경험을 유지하는 기술적 방법을 소개할 예정이다.

Advertisement

Advertisement

권승현 넵튠 게임사업본부장은 "LINE이 막강한 이용자를 보유하고 있는 만큼 넵튠 H5 게임 간의 시너지가 클 것"이라며 "중장기적으로 일본 시장 내 추가 타이틀 입점 및 협력 확대를 검토할 계획"이라고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com