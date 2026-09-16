유재석 0.05% VVIP 블랙카드 제쳤다...유승호 '디저트 내기' 억울한 반전

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 유승호가 디저트값 내기 랜덤 카드 뽑기 중 유재석의 VVIP 카드가 아닌 자신의 평범한 카드가 선택되자 당황한 모습을 보여 웃음을 안겼다.

지난 15일 방송된 SBS '틈만나면'에서는 배우 유승호와 가수 영케이가 게스트로 출연했다.

이날 MC 유재석과 유연석, 게스트 유승호와 영케이는 점심 식사 후 사다리 게임으로 밥값 내기를 했다. 결과 유재석 당첨. 이에 유재석은 "백반"이라며 메뉴 선택이 다행이라는 듯 말하자, 유연석은 "스테이크 갔어야 했는데"라면서 아쉬워해 웃음을 안겼다.

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식사를 마친 이들은 디저트를 먹기 위해 카페로 향했다. 유승호는 "내기 또 하는 거냐"라고 묻자, 유연석은 "카드 뽑기 하자"라고 했다.

네 사람은 아이스티와 아이스 아메리카노, 팥빙수를 주문했다. 그때 유연석은 사장님에게 "결제할 때 카드 하나만 뽑아달라"고 요청했다.

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먼저 유재석이 자신의 카드를 내밀자 유연석은 "좋은 카드"라며 감탄했다. 그러자 유재석은 "내걸 너무 앞에 내지 마라"라고 말해 웃음을 안겼다. 영케이는 보라색 카드를 꺼냈고, 유연석은 또다시 "이것도 좋은 카드다"라고 말했다.

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그리고 사장님이 뽑은 카드는 유승호의 것이었다. 예상치 못한 결과에 유승호는 당황한 듯 "제일 평범한 카드를 뽑았다. 여기 다 좋은 카드였는데 어머니"라고 하자, 사장님은 "내 거랑 똑같아서 뽑았다"라고 밝혀 웃음을 더했다.

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잠시 후 유연석은 "쿠키 같은 거 하나 시켰어야 했는데"라며 장난을 쳤고, 유재석도 "승호야, 팥 브라우니 한번 먹어야 하지 않겠냐"라면서 추가 주문을 부추겼다. 그러자 유승호는 "안 시켜도 괜찮지 않을까요"라고 말했다. 이에 유재석은 "승호도 연예계 생활한 기간이 있다 보니까 만만치 않다"라고 말해 웃음을 안겼다.

한편, 유재석이 사용 중인 블랙카드는 상위 0.05% 수준의 고객을 대상으로 하는 VVIP 카드로 알려져 있다.

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유재석은 앞서 지난 5일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서도 자신의 카드로 화제를 모은 바 있다.

당시 유재석은 곽범의 어머니가 운영하는 골프웨어 매장을 찾았다가 가게 매상을 올려주겠다며 부모님에게 선물할 옷 쇼핑에 나섰다.

잠시 후 유재석의 카드를 받아 든 곽범의 어머니는 "카드가 무겁다. 확실히 돈이 많으니까 카드가 무겁다"며 "다른 멤버들 것은 다 가벼웠다. 이런 카드 처음 봤다"고 솔직하게 밝혀 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com