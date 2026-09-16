BTS 티켓 11만원→300만원…24억 어치 팔아 아파트·상가까지 샀다[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 방탄소년단(BTS) 콘서트 티켓 한 장이 정가 11만원에서 300만원까지 치솟았다. 인기 공연 티켓을 대량으로 확보한 뒤 수십 배의 웃돈을 붙여 되팔아온 30대 남성이 결국 구속됐다.

16일 경기북부경찰청 사이버범죄수사2대는 업무방해 혐의로 30대 남성 A씨를 구속해 검찰에 넘겼다고 밝혔다.

A씨는 2018년 9월부터 올해 4월까지 약 7년 7개월 동안 인기 공연과 스포츠 경기 티켓 8967장을 확보해 되판 혐의를 받는다. 경찰이 파악한 판매액만 약 24억원에 달하는 것으로 전해졌다.

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특히 K팝 팬들이 몰리는 인기 공연은 주요 범행 대상이었다. 2019년 잠실종합운동장에서 열린 BTS 콘서트의 경우 정가 11만원짜리 티켓을 무려 300만원에 판매한 것으로 조사됐다. 정가의 약 27배에 이르는 금액이다.

BTS뿐 아니라 세븐틴 팬미팅 티켓 역시 11만원에서 180만원으로 브루노 마스 내한공연 티켓은 25만원에서 120만원으로 뛰었다. 팀 K리그와 토트넘 경기 티켓 역시 40만원짜리를 165만원에 되판 것으로 알려졌다.

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티켓 확보 방식도 치밀했다. A씨는 매크로 프로그램과 가족·친척 등의 계정을 동원해 표를 대량으로 구매한 뒤 배송지 변경이나 온라인 양도, 현장 입장용 팔찌 전달 등의 방식으로 거래를 이어간 것으로 조사됐다.

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암표 판매로 챙긴 돈은 부동산 매입에도 쓰였다. 별다른 직업 없이 암표 거래를 이어온 A씨는 범죄 수익으로 경기도 소재 아파트 1채와 상가 2채를 매입한 것으로 전해졌다.

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경찰은 이 가운데 상가 2채와 채권 등 12억6000만원 상당을 범죄수익으로 보고 기소 전 추징보전 조치했다.

수사망이 좁혀오자 흔적을 지우려 한 정황도 포착됐다. A씨는 대규모 암표 조직 검거 관련 보도가 나온 뒤 사용하던 PC와 휴대전화를 포맷하고 사업자 등록까지 폐업한 것으로 알려졌다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com