'임진왜란: 조선의 반격', 명량대첩 429주년 맞아 콘텐츠 업데이트

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조선 수군의 명량대첩을 소재로 한 게임 콘텐츠가 등장했다. 조이시티가 서비스하는 MMORPG '임진왜란: 조선의 반격'이 명량대첩 429주년을 맞아 당시 전투를 재현한 콘텐츠를 선보였다.

조이시티는 레드징코게임즈가 개발한 MMORPG '임진왜란: 조선의 반격'에 명량대첩을 주제로 한 콘텐츠 업데이트를 진행했다고 16일 밝혔다. 이번 업데이트에서는 1597년 음력 9월 16일 이순신 장군이 12척의 배로 일본 수군을 상대로 승리를 거둔 명량대첩을 게임 안에서 체험할 수 있도록 구현했다.

이용자는 육상에 주둔한 일본군을 격파하고 '왜군의 지도'를 확보한 뒤 이를 단서로 울돌목 기지에 잠입하게 된다. 이후 정박한 왜선을 직접 공격하는 방식으로 전투가 이어진다. 전투 과정에서 획득한 전리품 '조총'은 게임 내 보상으로 교환할 수 있다.

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명량대첩을 기념한 이벤트도 진행된다. 게임에 접속하는 모든 이용자에게 전설 등급의 이순신 조각과 거북선 조각을 각각 500개씩 지급하며, 이벤트에 참여하면 상급 임명장과 은화 등 게임 내 재화 가운데 원하는 보상을 선택해 받을 수 있다.

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레드징코게임즈의 김태곤 '임진왜란: 조선의 반격' 디렉터는 "게임의 정체성에 부합하는 차별화된 업데이트를 선보이고자 했다"며 "앞으로 다가오는 '독도의 날'을 비롯해 많은 사람들이 기억해야 할 의미 있는 날들을 지속적으로 게임 콘텐츠에 담아낼 계획"이라고 말했다.

'임진왜란: 조선의 반격'은 임진왜란을 배경으로 조선과 일본의 전투를 게임의 주요 소재로 삼은 MMORPG다. 이번 업데이트 역시 실제 역사적 사건을 게임의 전투 콘텐츠로 구현했다는 점에서 기존 MMORPG와 차별화된 소재 활용이 눈에 띈다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com