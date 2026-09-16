이창섭, '외당이모' 선재스님 숨겼던 이유 "동반 방송도 거절, 당근국수는 사기 수준"

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[스포츠조선 이우주 기자] 비투비 이창섭이 선재스님과의 관계를 오랫동안 숨겼던 이유를 밝혔다.

15일 유튜브 콘텐츠 '본인등판'에서는 비투비 이창섭이 출연했다.

이창섭은 포털 사이트, 커뮤니티에 자신의 이름을 검색해 팬들이 궁금해하던 것들을 직접 밝혔다. '선재스님 사촌 이창섭 늦게 알려진 이유'라는 제목의 글을 읽은 이창섭. 해당 글에는 선재스님의 과거 인터뷰가 담겼다. 이창섭의 외당이모인 선재스님은 이창섭과의 관계가 뒤늦게 알려진 이유에 대해 "창섭이가 방송에서 제 이야기가 나올 때마다 '우리 이모'라고 자랑하고 싶어했는데 혹시나 저에게 누를 끼칠까 봐 말을 아꼈다고 하더라"라며 "괜찮으니 편하게 얘기하라고 전했고 저도 한 방송 프로그램에서 '내 조카가 이창섭인데 아이돌 잘 모른다'라고 얘기한 게 화제가 됐다"고 밝혔다.

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이에 대해 이창섭은 "선재스님 조카라고 꺼드럭대기 싫었다. 선재스님이 '흑백요리사2' 나오시고 나서 많은 섭외 요청이 왔다. 선재스님과 같이 나와달라 했는데 싫다 했다. 피곤하게 하고 싶지 않았다. 그러다 선재스님 측에서 유튜브 채널을 통해 연락이 왔다. '같이 뭐 하나 찍었으면 좋겠다' 해서 만나 뵈러 갔다"고 밝혔다.

이에 이창섭의 유튜브 채널을 통해 두 사람의 만남이 성사됐다. 이창섭은 선재스님의 절을 찾아가 '흑백요리사2'에서 화제가 됐던 당근국수를 직접 먹어본 바. 이창섭은 당근국수에 대해 "당근국수 완전히 사기다. 말도 안 된다. 눈앞에서 만드는 걸 봤다. 뭐가 별로 들어가지도 않았는데 어이가 없을 정도로 맛있다. 정말 달다. 왜 단맛이 나는지 모르겠는데 설탕 같은 단 게 그 어떤 것도 들어가지 않았다. 근데 속이 너무 편하다. 당근 밖에 없으니까"라고 극찬했다.

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이에 제작진은 "저희 어디서 이거 사먹을 수 있냐"고 물었지만 이창섭은 "못 사먹는다. 파는 곳이 없다. 이건 대단한 권력이다. 저는 따로 절에 다시 한번 가기로 했다"고 자랑했다.

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wjlee@sportschosun.com