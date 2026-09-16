"곽모씨, 걸리면 아주 그냥"…임창정, 곽범 '조롱급 모창'에 진심으로 긁혔다

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 임창정이 자신을 우스꽝스럽게 따라 한 코미디언 곽범의 '조롱급 모창'에 제대로 긁혔다.

16일 방송된 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'의 코너 '중간만 가자'에는 가수 임창정과 조째즈가 게스트로 출연했다.

이날 조째즈와 황치열은 임창정의 대표곡 '소주 한잔'을 열창했다. 후배들의 노래를 들은 임창정은 "이렇게 잘생긴 황치열 씨와 노래 잘하는 조째즈 씨가 제 노래를 부르는 건 좋다"면서도 자신을 흉내 내는 한 인물을 언급했다.

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임창정은 "그런데 노래를 못하면서 저를 따라 하는 분이 있더라"며 "곽 모 씨, 걸리면 아주 그냥…"이라고 곽범을 겨냥했다.

특히 곽범이 자신의 무대 동작을 과장해 따라 한 것을 두고 "제 다리를 시옷자로 만들더라. 걸리기만 걸려라"고 장난스럽게 경고해 웃음을 자아냈다.

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그러나 현장에서는 곽범의 모창이 실제 임창정과 닮았다는 반응이 이어졌다. 황치열은 "그런 모습이 약간 있다"고 인정했고, 김태균 역시 "너무 과해서 그렇지 있긴 있다"고 거들었다.

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이어 곽범이 임창정을 따라 하는 영상이 자료 화면으로 공개되자 방청객들은 일제히 웃음을 터뜨렸다.

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예상보다 뜨거운 반응에 임창정은 "웃는 걸 보니까 진짜 닮은 건가? 나도 조금 전에 그랬나"라며 당황했다.

황치열은 "형 노래 중에 음이 많이 높아질수록 이런 모습이 있다"고 쐐기를 박았다. 곽범에게 경고하던 임창정은 주변의 잇따른 증언에 자신의 모습을 되돌아보게 돼 웃음을 더했다.

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narusi@sportschosun.com