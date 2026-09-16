김신영, '나혼산' 단체샷 포착→하차설 종결..."금요일에 만나요"

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 김신영이 포함된 MBC '나 혼자 산다' 단체 사진이 공개됐다.

16일 '나 혼자 산다' 공식 SNS에는 "잘 찾아왔습니다. 열정 철철 넘치는 무지개 회원님들 보면 오늘 힘이 저절로 얻어지는 사진 바로 여기예요"라는 글과 함께 스튜디오 녹화 현장에서 찍은 단체 사진이 게재됐다.

공개된 사진에는 전현무, 코드 쿤스트, 구성환, 민호, 김신영, 기안84의 모습이 담겼다. 멤버들은 각자 손에 펜을 들고 무언가를 적고 있는 모습으로 녹화에 참여하고 있다. 마치 방송 내용을 미리 공개하는 듯한 포즈가 웃음을 자아낸다.

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이어 '나 혼자 산다' 측은 "이번 주 금요일 밤 11시 10분 '나 혼자 산다'에서 열정 넘치는 무지개 회원님들을 확인하세요"라고 본방송 시청을 당부했다.

이러한 가운데 이번 사진에서 김신영의 모습이 포착돼 눈길을 끌었다. 앞서 지난주 방송에 김신영이 모습을 보이지 않으면서 프로그램에 불참하는 것 아니냐는 추측이 제기된 바 있기 때문이다.

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김신영은 앞서 지난 1일부터 약 3개월간 MBC FM4U '정오의 희망곡 김신영입니다'에서 잠시 자리를 비운다고 알렸다. 이에 라디오뿐만 아니라 '나 혼자 산다'에서도 당분간 쉬어가는 것 아니냐는 의혹이 불거졌다.

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그러나 김신영은 자신의 SNS를 통해 관련 기사를 직접 공유하며 이를 부인했다. 그는 "아니다. 다음 주에 어김없이 만나자"라고 전하며 '나 혼자 산다' 출연과 관련한 추측을 일축했다.

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실제로 '나 혼자 산다' 측이 공개한 녹화 현장 사진에 김신영이 모습을 드러내면서 불참 의혹은 해프닝으로 마무리됐다.

anjee85@sportschosun.com