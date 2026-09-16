Advertisement
광고 닫기

'검은사막', 마계 '에다니아' 이야기 마무리…고난도 우두머리 콘텐츠 추가

남정석 기자

구글 선호 매체로 추가

입력

'검은사막', 마계 '에다니아' 이야기 마무리…고난도 우두머리 콘텐츠 추가

펄어비스의 MMORPG '검은사막'이 지난해부터 이어온 마계 '에다니아'의 이야기를 마무리한다. 신규 메인 의뢰와 함께 고난도 우두머리 토벌 콘텐츠를 추가하며 최상위 이용자를 위한 도전 요소도 확대했다.

펄어비스는 16일 '에다니아 : 내부' 메인 의뢰 업데이트를 진행했다고 밝혔다. 이번 업데이트로 지난해 8월 처음 공개된 '에다니아'의 이야기가 '내부' 지역을 끝으로 마무리된다. '에다니아'는 다양한 사냥터와 '에다나의 권좌' 등을 통해 새로운 전투와 성장 콘텐츠를 선보여 왔다.

'에다니아 : 내부'에서는 아그리스, 마크타난, 엘리언, 아알 등 '검은사막' 세계관 속 신들을 둘러싼 이야기를 확인할 수 있다. 주요 장면에는 성우 더빙을 적용한 컷신이 등장한다.

메인 의뢰는 '에다니아 : 외부'의 모든 의뢰를 완료한 60레벨 이상 모험가가 진행할 수 있다. 의뢰 보상으로 얻는 '아그리스의 금주화'는 기존 교환 아이템에 더해 발크스의 조언(+300, +250), 종말의 어스름(귀걸이·반지), 융합의 결정, 네브의 조각 등 4단계 교환 품목으로도 바꿀 수 있다. 신규 모험일지도 추가됐다. '아르엘리의 문', '아프로돈', '에메시아' 등 7개 지역의 모험일지를 확인하고 보상을 획득할 수 있다.

최상위 이용자를 위한 콘텐츠도 선보인다. '사건의 지평선' 우두머리 토벌 콘텐츠인 '권좌의 자격: 하둠'은 공격력 428, 방어력 520 이상을 갖춰야 입장할 수 있는 고난도 콘텐츠다. 토벌에 성공하면 해당 지역을 관리하는 '에다나'에 도전할 수 있는 자격이 주어진다.

'에다나'가 되면 투구 부위에 착용하는 '에다나의 왕관'을 비롯해 지역 내 누적 세금 수령, '에다나의 축복' 버프 발동 등의 권한을 얻는다. 우두머리 토벌 보상으로는 '에다나의 조각', '종말의 어스름 선택상자', '이닉스의 불티', '융합의 결정' 등이 담긴 '에다니아: 공허의 함'을 획득할 수 있다.

한가위 이벤트도 진행한다. 10월 7일까지 게임 내 사냥, 낚시, 채집, 재배 등을 통해 이벤트 아이템을 획득하면 추첨을 통해 한우, 참치, 사과·배 과일 세트 등 실제 명절 선물 세트를 받을 수 있다. 같은 기간 전투 경험치 1000%, 기술 경험치 400%, 생활 및 탑승물 경험치 100% 증가 등의 핫타임 혜택도 제공한다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement