'검은사막', 마계 '에다니아' 이야기 마무리…고난도 우두머리 콘텐츠 추가

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펄어비스의 MMORPG '검은사막'이 지난해부터 이어온 마계 '에다니아'의 이야기를 마무리한다. 신규 메인 의뢰와 함께 고난도 우두머리 토벌 콘텐츠를 추가하며 최상위 이용자를 위한 도전 요소도 확대했다.

펄어비스는 16일 '에다니아 : 내부' 메인 의뢰 업데이트를 진행했다고 밝혔다. 이번 업데이트로 지난해 8월 처음 공개된 '에다니아'의 이야기가 '내부' 지역을 끝으로 마무리된다. '에다니아'는 다양한 사냥터와 '에다나의 권좌' 등을 통해 새로운 전투와 성장 콘텐츠를 선보여 왔다.

'에다니아 : 내부'에서는 아그리스, 마크타난, 엘리언, 아알 등 '검은사막' 세계관 속 신들을 둘러싼 이야기를 확인할 수 있다. 주요 장면에는 성우 더빙을 적용한 컷신이 등장한다.

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메인 의뢰는 '에다니아 : 외부'의 모든 의뢰를 완료한 60레벨 이상 모험가가 진행할 수 있다. 의뢰 보상으로 얻는 '아그리스의 금주화'는 기존 교환 아이템에 더해 발크스의 조언(+300, +250), 종말의 어스름(귀걸이·반지), 융합의 결정, 네브의 조각 등 4단계 교환 품목으로도 바꿀 수 있다. 신규 모험일지도 추가됐다. '아르엘리의 문', '아프로돈', '에메시아' 등 7개 지역의 모험일지를 확인하고 보상을 획득할 수 있다.

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최상위 이용자를 위한 콘텐츠도 선보인다. '사건의 지평선' 우두머리 토벌 콘텐츠인 '권좌의 자격: 하둠'은 공격력 428, 방어력 520 이상을 갖춰야 입장할 수 있는 고난도 콘텐츠다. 토벌에 성공하면 해당 지역을 관리하는 '에다나'에 도전할 수 있는 자격이 주어진다.

'에다나'가 되면 투구 부위에 착용하는 '에다나의 왕관'을 비롯해 지역 내 누적 세금 수령, '에다나의 축복' 버프 발동 등의 권한을 얻는다. 우두머리 토벌 보상으로는 '에다나의 조각', '종말의 어스름 선택상자', '이닉스의 불티', '융합의 결정' 등이 담긴 '에다니아: 공허의 함'을 획득할 수 있다.

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한가위 이벤트도 진행한다. 10월 7일까지 게임 내 사냥, 낚시, 채집, 재배 등을 통해 이벤트 아이템을 획득하면 추첨을 통해 한우, 참치, 사과·배 과일 세트 등 실제 명절 선물 세트를 받을 수 있다. 같은 기간 전투 경험치 1000%, 기술 경험치 400%, 생활 및 탑승물 경험치 100% 증가 등의 핫타임 혜택도 제공한다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com