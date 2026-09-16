윤은혜, 라이브 중 '건강 악화' 고백..."2주간 앓고 링거·스테로이드제까지"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 윤은혜가 약 2주 동안 감기와 알러지로 힘든 시간을 보냈다고 털어놨다.

지난 15일 윤은혜는 자신의 유튜브 채널에 구독자들의 고민을 상담해주는 라이브 방송 영상을 공개했다.

이날 윤은혜는 "제가 오늘 컨디션이 조금..."이라며 잠시 망설이다가 "아냐. 좋아, 좋아질 거야"라고 스스로를 다독였다.

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이어 윤은혜는 "제가 한 2주 동안 너무 아팠었다. 일주일은 감기 때문에 너무 아팠고 열흘은 알러지가 터져서 제가 아까까지만 해도 손 여기가 까맸다. 알러지가 터져서 잠도 거의 못 자고 간지러워서 링거를 맞고 고생을 했다"고 밝혔다.

그러면서 "어제부터 조금씩 좋아지더니 오늘 좀 많이 좋아졌다. 그래서 라이브를 취소 안 하고 이렇게 여러분들이랑 상담하듯이 하려고 한다"고 말했다.

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윤은혜는 "원래 뭐 먹으면서 라이브를 하려고 했는데 (병원에서) 먹는 것도 조심하라고 그랬다"며 속상한 마음을 드러냈다.

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또 한참 방송을 이어가던 윤은혜는 요즘 독감이 유행한다는 말에 "저는 사실 지금 알러지 때문에"라며 자신의 상태를 다시 설명했다.

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윤은혜는 "지금 손을 보면 겉으로 보기에 멀쩡한데 보면 조금 다르다"며 왼손과 오른손의 색이 살짝 달라 보이는 모습을 직접 보여주기도 했다.

이어 "진짜 빨갛고 퉁퉁 붓고 꺼멓고 여기 목이 벌겋고 그랬다. 그래서 오늘 메이크업도 피부는 많이 못 했다"고 당시 심각했던 상태를 전했다.

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그러면서 "진짜 자다가 계속 깨고 그랬다. 오늘이 딱 열흘 되는 날이다"라고 털어놨다.

알러지 때문에 스테로이드제를 맞았다는 윤은혜는 "너무 계속 맞아서 더 이상 스테로이드제를 맞으면 안 된다. 이제 일도 해야 하니까 어떻게든 약을 엄청 먹었다"며 속상한 마음을 내비쳤다.

shyun@sportschosun.com