'부활남: 더 레드' 구교환 "석환이는 우리 주변에 살고 있는 청년 느낌, 반가웠다"

영화 '부활남: 더 레드' 언론배급시사회가 16일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열렸다. 구교환이 인터뷰를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 구교환이 영화 '부활남: 더 레드'에서 석환을 연기한 소감을 전했다.

구교환은 16일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열린 영화 '부활남: 더 레드' 언론·배급 시사회에서 "석환이는 마치 우리 주변에 살고 있을 것 같은 청년의 느낌"이라고 했다,

30일 개봉하는 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품으로, '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다.

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죽을수록 강해지는 남자 석환 역을 맡은 구교환은 "석환이의 첫인상은 마치 우리 주변에 살고 있을 것 같은 청년의 느낌"이라며 "반가웠고, 그 인물이 성장해 가는 모습을 보는 게 즐거웠다"고 밝혔다.

극 중에서 고난도 액션 연기를 펼친 그는 "석환의 액션은 특수효과에 많이 기댄 것도 있다. 초반부에는 아날로그 하게 사람 대 사람의 격투신도 있는데, 그저 다치지 않고 안전하게 잘해보고 싶었다. 실제로도 안전하게 촬영을 잘 마쳤다. 이번 작품에선 액션 연기를 할 때 멋을 많이 안 부리고 싶었다. 석환이 굳이 선을 크게 움직이지 않아도 괴력이 있지 않나. 제 액션은 상대 배우가 만들어줬다고 생각한다"고 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com