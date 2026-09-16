'부활남: 더 레드' 신승호, "섹시하다" 극찬에 미소 활짝…"오늘 상 받은 기분"

영화 '부활남: 더 레드' 언론배급시사회가 16일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열렸다. 신승호가 인터뷰를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 신승호가 영화 '부활남: 더 레드'에서 블랙으로 변신한 모습이 섹시하다는 칭찬에 감사 인사를 전했다.

신승호는 16일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열린 영화 '부활남: 더 레드' 언론·배급 시사회에서 "진심으로 감사하다"며 "오늘 상을 받은 기분이다"고 했다.

30일 개봉하는 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품으로, '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다.

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석환을 쫓는 의문의 인물 블랙을 연기한 신승호는 "제가 실제론 외국어에 능하지 못하는데, 이번 작품을 통해 좋은 기회를 얻었다고 생각한다"며 "항상 현장에 선생님이 계셨고, 발음과 소리에 신경을 많이 썼다. 관객 분들이 보셨을 때 '아, 이 배우가 작품 때문에 영어와 일본어를 배웠구나'하는 생각이 안 들도록 잘 준비해서 보여드리고 싶었다"고 말했다.

이어 "외국어를 할 때 섹시하다"는 취재진의 말에 "진심으로 감사하다. 영화 기자 분들과 함께 한 시간 중에 오늘이 제일 행복한 것 같다. 보시는 분들께서 섹시하다고 느껴주시면 좋기야 하겠지만, 그게 목적은 아니었는데 뭔가 상을 받은 기분이다. 감독님께서 그런 블랙의 어둡고 초인적인 능력 말고 외적인 부분도 디렉션을 잘해주셨다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com