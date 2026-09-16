“청하·남유정, 폰 켜고 의자에 다리 척”…소극장 ‘관크’ 목격담 일파만파

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 청하와 그룹 브브걸 출신 남유정이 뮤지컬 관람 도중 휴대전화를 켜고 앞 좌석 의자에 다리를 올렸다는 목격담이 나오면서 이른바 '관크' 논란에 휩싸였다.

다만 현재까지 한 관객의 SNS 주장 외에 당시 상황을 객관적으로 확인할 자료는 공개되지 않았다.

지난 15일 한 관객은 SNS를 통해 뮤지컬 '소년의 초상'을 관람하던 중 청하와 남유정으로 인해 불편을 겪었다고 주장했다.

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글쓴이는 두 사람이 자신의 뒷자리에 앉아 공연 도중 휴대전화 화면을 여러 차례 켰으며, 다리를 앞 좌석 의자 위에 올리는 자세를 취했다고 주장했다.

이어 "아무리 연예인이어도 예의는 지켜야 한다. 연예인이 아니어도 그러면 '관크'"라며 "커튼콜이 끝난 뒤 공연 중 휴대전화를 켜면 안 된다고 말하려 했지만, 째려보고 그냥 나갔다. 앞으로는 관크하지 않기를 바란다. 오늘 너무 힘들었다"고 적었다.

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'관크'는 관객과 치명타를 뜻하는 '크리티컬'을 합친 표현으로, 공연장에서 다른 관객의 관람을 방해하는 행위를 뜻한다.

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특히 '소년의 초상'이 소극장에서 공연되는 작품인 만큼 휴대전화 불빛이나 관람 자세가 주변 관객에게 더 큰 불편을 줄 수 있다는 지적이 나왔다.

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논란이 확산하면서 청하와 남유정을 향한 해명 요구도 이어지고 있다.

그러나 해당 내용은 현장에 있던 관객의 일방적인 주장으로, 당시 상황을 객관적으로 확인할 영상이나 추가 증언은 공개되지 않은 상태다. 청하와 남유정 측 역시 아직 별도의 입장을 밝히지 않았다.

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두 사람은 윤지성의 초대로 공연장을 찾은 것으로 알려졌다. 윤지성은 같은 날 공식 SNS에 청하, 남유정, 유연정과 함께 촬영한 사진을 공개하며 "공연 봐줘서 고마워. 공주들"이라고 적었다.

한편 논란의 사실관계와 관련해 청하와 남유정 측이 어떤 입장을 내놓을지 주목된다.

narusi@sportschosun.com