워너원 출신 라이관린, 韓연예계 이면 직격 “진지한 연애 안 돼, 가볍게 만나라고”

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[스포츠조선 조민정 기자] 워너원 멤버 출신 중국인 라이관린이 연예계를 떠난 지 2년 만에 은퇴를 결심하게 된 속사정을 직접 털어놨다. 단순히 새로운 일을 하고 싶어서가 아니라 오랜 시간 카메라에 노출되는 삶과 연예계의 일부 관행에 큰 피로감을 느꼈다는 고백이다.

라이관린은 최근 중국 배우 탕궈창이 진행하는 팟캐스트 '승상환정망'에 출연해 14세에 한국으로 건너와 연습생 생활을 시작한 뒤 아이돌로 데뷔하기까지의 시간을 돌아봤다. 그는 무엇보다 한국에서 아이돌로 살아가는 동안 사생활까지 철저하게 관리받는 환경에 큰 부담을 느꼈다고 밝혔다.

특히 당시 매니저에게 들었던 말도 공개했다. 라이관린은 매니저가 자신에게 "차라리 밖에서 가볍게 만나는 게 낫지 진지하게 연애하는 건 원하지 않는다"는 취지의 말을 했다고 털어놨다. 그에게는 충격적인 말이었다고. 안정적인 연애가 아이돌의 상품 가치에 영향을 줄 수 있다는 이유로 감정까지 관리 대상이 되는 현실을 경험했다는 것이다.

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화려한 겉모습을 우선하는 업계 문화에도 의문을 가졌다고 했다. 그는 주연 배우라는 이유로 반드시 대형 차량을 이용해야 하거나 이코노미석을 타겠다고 하면 주변에서 이상하게 보는 분위기 등도 이해하기 어려웠다고 돌아봤다.

정작 라이관린 본인은 노래와 춤, 연기를 하면서도 자신의 직업에 대한 확신을 얻지 못했다고 했다. 그는 "연기나 노래, 춤을 하면서 단 한 번도 스스로에 대한 인정감을 느끼지 못했다"는 취지로 고백했다.

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계속 카메라에 노출되는 생활 역시 큰 압박으로 다가왔다. 라이관린은 누군가에게 끊임없이 기록되는 환경을 힘들어했고 이로 인해 심각한 불면을 겪기도 했다고 털어놨다.

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10대 중반의 어린 나이에 한국에서 연습생 생활을 시작해 2017년 Mnet '프로듀스101 시즌2'를 통해 워너원으로 데뷔한 라이관린은 단숨에 정상급 아이돌 반열에 올랐다. 그러다 라이관린은 2024년 연예계 활동을 중단하고 카메라 뒤로 자리를 옮겼다. 현재는 중국에서 영화 제작과 연출 관련 업무를 하며 새로운 삶을 이어가고 있다.

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정상급 아이돌로 큰 인기를 누렸던 라이관린이 2년 만에 직접 꺼내놓은 한국 연예계의 이면이 알려지면서 그의 은퇴 배경에도 다시 관심이 쏠리고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com