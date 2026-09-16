[SC현장] "멋부리지 않은 액션"…'부활남' 구교환, 진짜 죽을수록 더 강해지네(종합)

영화 '부활남: 더 레드' 언론배급시사회가 16일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열렸다. 강기영, 신승호, 김시아, 구교환이 포토타임을 갖고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '부활남: 더 레드'가 웹툰을 찢고 나온듯한 비주얼로 관객들의 흥미를 자극한다.

영화 '부활남: 더 레드' 언론·배급 시사회가 16일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 진행됐다. 현장에는 배우 구교환, 신승호, 강기영, 김시아와 백종열 감독이 참석했다.

30일 개봉하는 '부활남: 더 레드'는 웹툰 '부활남'을 원작으로 한 영화다. 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품으로, '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다.

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영화 '부활남: 더 레드' 언론배급시사회가 16일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열렸다. 강기영, 신승호, 백종열 감독, 김시아, 구교환이 포토타임을 갖고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

연출을 맡은 백 감독은 "이 영화는 제목이 전부다. '부활남'이란 키워드가 제목에 나와있어서 주인공을 어떻게 부활시킬지 속도에 고민했다"며 "그 속도가 석환이 액션을 하면서 얼마나 밀접하게 표현될 것인지에 신경을 썼다. 기존의 액션 영화를 분석을 하면서 석환이란 캐릭터를 차별화되게 표현하고 싶었다"고 전했다.

이어 김유정의 특별출연 비화에 대해 "김유정 씨가 관객 분들에게 강한 인상을 남길 수 있을 것 같았다"며 "그런 점에선 성공하지 않았나 싶다"고 만족감을 표했다.

영화 '부활남: 더 레드' 언론배급시사회가 16일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열렸다. 구교환이 포토타임을 갖고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

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죽을수록 강해지는 남자 석환 역을 맡은 구교환은 "석환이의 첫인상은 마치 우리 주변에 살고 있을 것 같은 청년의 느낌"이라며 "반가웠고, 그 인물이 성장해 가는 모습을 보는 게 즐거웠다"고 밝혔다.

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극 중에서 고난도 액션 연기를 펼친 그는 "석환의 액션은 특수효과에 많이 기댄 것도 있다. 초반부에는 아날로그 하게 사람 대 사람의 격투신도 있는데, 그저 다치지 않고 안전하게 잘해보고 싶었다. 실제로도 안전하게 촬영을 잘 마쳤다. 이번 작품에선 액션 연기를 할 때 멋을 많이 안 부리고 싶었다. 석환이 굳이 선을 크게 움직이지 않아도 괴력이 있지 않나. 제 액션은 상대 배우가 만들어줬다고 생각한다"고 공을 돌렸다.

영화 '부활남: 더 레드' 언론배급시사회가 16일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열렸다. 신승호가 인터뷰를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

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석환을 쫓는 의문의 인물 블랙을 연기한 신승호는 "제가 실제론 외국어에 능하지 못하는데, 이번 작품을 통해 좋은 기회를 얻었다고 생각한다"며 "항상 현장에 선생님이 계셨고, 발음과 소리에 신경을 많이 썼다. 관객 분들이 보셨을 때 '아, 이 배우가 작품 때문에 영어와 일본어를 배웠구나'하는 생각이 안 들도록 잘 준비해서 보여드리고 싶었다"고 말했다.

이어 "외국어를 할 때 섹시하다"는 취재진의 말에 "진심으로 감사하다. 영화 기자 분들과 함께 한 시간 중에 오늘이 제일 행복한 것 같다. 보시는 분들께서 섹시하다고 느껴주시면 좋기야 하겠지만, 그게 목적은 아니었는데 뭔가 상을 받은 기분이다. 감독님께서 그런 블랙의 어둡고 초인적인 능력 말고 외적인 부분도 디렉션을 잘해주셨다"고 감사 인사를 전했다.

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영화 '부활남: 더 레드' 언론배급시사회가 16일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열렸다. 강기영이 포토타임을 갖고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

영화 '부활남: 더 레드' 언론배급시사회가 16일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열렸다. 김시아가 포토타임을 갖고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

강기영은 석환의 절친 영하를, 김시아는 석환의 든든한 지원군이자 동생 예린을 연기했다. 강기영은 "인간병기급 캐릭터들 사이에서 지극히 평범한 인간을 연기했다"며 "제가 맡은 영하는 석환과 함께 얼마나 조화롭고 유쾌하게 극을 환기시킬 수 있을지에 목표를 뒀다. 구교환 씨와 함께 호흡을 맞추는 동안 만족스러웠다"고 말했다. 김시아는 "저는 감독님한테 극의 무게를 잡아줘야 한다는 디렉션을 받았다"며 "예린이가 나이는 어리지만, 제일 어른 같고 생각이 깊고 오빠들을 책임져야 한다는 '장녀 모먼트'를 보여드리고 싶었다"고 강조했다.

영화 '부활남: 더 레드' 언론배급시사회가 16일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열렸다. 강기영, 신승호, 김시아, 구교환이 포토타임을 갖고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

끝으로 구교환은 올추석에 영화 '인턴', '타짜: 벨제붑의 노래', '암살자(들)'과 흥행 대결을 펼치게 된 소감도 전했다. 그는 "많은 관객 분들이 극장에 오셔서 맛있는 음식을 고르듯 모든 영화를 즐겨주셨으면 좋겠다. 다 잘 됐으면 좋겠다"고 바람을 내비쳤다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com