안정 취하던 권은비, 교통사고 3일만에 '생방송 기상캐스터' 완벽 변신

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[스포츠조선 김수현기자] 최근 차량 접촉사고 소식을 알린 가수 권은비가 밝은 모습으로 방송에 등장했다.

권은비는 16일 오전 방송된 JTBC '아침&' 날씨 코너에 출연했다.

이날 권은비는 "저는 최근 새 디지털 싱글 '데자부'로 1년 4개월 만에 컴백했다. 이번 앨범을 통해 오랫동안 쌓아온 음악적인 취향과 새로운 변화까지 담아봤다"고 컴백 소감을 전했다.

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깔끔한 블랙 원피스에 단정한 헤어스타일로 등장한 권은비는 이날 일일 기상캐스터로 변신했다.

그는 "산뜻하고 감각적인 음악으로 여러분의 가을을 기분 좋게 채워드리겠습니다"라며 또박또박 정확한 발음으로 인사를 건넸다.

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이어 권은비는 전국의 날씨 변화를 차분하게 소개하고 예상 강수량 등을 전달하며 실제 기상캐스터 못지않은 진행 실력을 선보였다.

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앞서 지난 14일 권은비의 소속사 RBW는 공식 팬 커뮤니티 위버스를 통해 "스케줄 이동 중 아티스트가 탑승한 차량에 접촉 사고가 발생했다"며 "사고 이후 아티스트는 안정을 취하며 현재 상태를 확인하고 있다"고 밝혔다.

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이에 따라 이날 예정됐던 에버라인 팬사인회는 부득이하게 취소됐다. 소속사는 "이후 예정된 스케줄은 아티스트의 건강을 면밀히 확인한 후 컨디션에 따라 진행 여부 및 일정을 조정할 예정"이라고 설명했다.

이후 권은비 역시 팬 커뮤니티를 통해 직접 팬들을 안심시켰다. 그는 "여러분 저 괜찮다. 너무 걱정하지 마시라"며 "정말 가벼운 경미한 사고라 저도 잠시 놀랐을 뿐 다친 곳 없이 괜찮다"고 밝혔다.

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차량 접촉사고 소식 이후에도 예정된 방송에 건강한 모습으로 등장한 권은비는 일일 기상캐스터로 활약하며 팬들의 걱정을 덜었다.

한편 권은비는 지난 3일 디지털 싱글 '데자부'를 발표하고 활발한 활동을 이어가고 있다.

shyun@sportschosun.com