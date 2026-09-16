서인영, 행사비 100만원에 폭발 "소속사 대표 카드 뺏어서 명품백 구입"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 쥬얼리 서인영이 전성기 시절 행사비로 100만 원을 받았다며 당시의 열악했던 처우를 털어놨다.

16일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '25년 만에 지방에 행사 뛰러간 걸그룹 쥬얼리 (+완전체 총출동,행사비 공개)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 서인영은 쥬얼리 활동 당시를 떠올리며 "우리는 어떤 행사에 가도 100만 원을 받았다"고 토로했다.

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박정아는 당시 행사비에 불만을 품은 서인영이 소속사 대표의 카드로 명품 가방을 샀던 일화를 공개했다.

그는 "당시 인영이가 얼마나 화가 났는지 미국에 갔을 때 갑자기 대표님에게 카드를 내놓으라고 했다"며 "둘이 함께 명품 매장을 찾아 가방을 샀다"고 회상했다.

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당시 박정아는 입생로랑 가방을, 서인영은 샤넬 가방을 골랐다고. 이를 들은 이지현은 박정아에게 "언니도 샤넬을 샀어야지"라며 아쉬워했다. 서인영 역시 "이 언니는 또 이런다"며 착한 박정아를 답답해해 웃음을 안겼다.

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또 서인영은 "행사비가 얼마인지 물어본 멤버도 한 명도 없었다"고 고백했다. 이지현은 "우리가 너무 순수했다"고 공감했다.

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쥬얼리는 빠듯한 일정을 소화하기 위해 무대 의상을 입은 채 퀵서비스 오토바이를 타고 이동했던 아찔한 경험도 떠올렸다.

조민아는 "우리는 정말 목숨을 걸고 활동했다"고 말했다. 이지현도 "무대 의상이 굉장히 짧았다. 보이고 안 보이고가 문제가 아니었다"며 "일단 오토바이에 매달려 살아남아야 했다"고 회상했다.