지상렬, ♥16세 연하 신보람 위해 이사까지 결심 "움직임 할 사람 생겨"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 지상렬이 16세 연하 신보람과의 결혼설에는 신중한 태도를 보이면서도 연인을 위해 이사까지 고려하고 있다고 밝혔다.

16일 유튜브 채널 '양락1번지'에는 '승진아 눈탱이 달마시안 될래?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 최양락은 공개 연애 중인 지상렬에게 "보람 씨랑 잘 되면 서울로 이사할 수도 있다는 기사를 최근에 봤다"고 말했다. 이에 지상렬은 "움직임을 할 수 있는 사람이 생기더라"며 신보람을 향한 애정을 드러냈다.

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다만 잇따르는 결혼설에는 부담감을 내비쳤다. 지상렬은 "나는 괜찮은데 곧 결혼하는 것처럼 되니까 보람 씨 입장에서는 주위 사람들도 어떻게 되는 거냐고 물어보니까 좀 부담스러울 것 같다"고 밝혔다.

최양락도 "남녀가 평등하고 차별하는 건 아니지만 이런 문제는 여자 쪽에서는 예민할 수가 있는 부분"이라며 공감했다.

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그러면서도 최양락은 "이제 보람 씨와 결혼 날짜를 정하면 되지 않겠느냐"고 재차 물었다. 지상렬은 "그쪽도 부모님들도 계시고 과정이 있으니까"라며 결혼을 서두르기보다 양가의 뜻을 충분히 살피겠다는 신중한 모습을 보였다.

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신보람과 16세 차이인 지상렬은 "보람 씨가 호랑이띠, 내가 개띠다. 개띠하고 호랑이띠하고 궁합이 되게 잘 맞는다"고 말했다.

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이에 최양락은 "내가 호랑이띠라서 잘 아는데 개띠, 말띠가 잘 맞는다"며 맞장구쳤다. 또 지상렬은 "많은 분들이 투샷 보면 잘 어울린다고 한다"고 깨알 자랑했다.

한편 지상렬은 지난해 KBS 2TV '살림하는 남자들'(이하 '살림남')에서 절친 염경환의 소개로 16세 연하 쇼호스트 신보람과 만나 연인으로 발전했다. 이후 '2025 KBS 연예대상'에서 리얼리티 부문 우수상을 수상한 후 "신보람과 따뜻한 만남 계속 이어가겠다"고 밝히며 공개 연애를 선언했다.

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두 사람은 '살림남'을 통해 러브스토리를 공개하기도 했다. 또한 지상렬은 "처음에는 결혼에 대한 생각이 왔다 갔다 했다. 하지만 이제는 결혼해야겠다는 확고한 마음이 생겼다"고 밝혀, 두 사람의 향후 행보에도 관심이 이어지고 있다.