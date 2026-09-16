'39세' 오연서 "11월 결혼할 사람 만난다"…타로점에 "외출 금지"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 오연서(39)가 "11월쯤 결혼할 사람을 만날 것"이라는 타로운에 환하게 웃었다.

16일 유튜브 채널 '오연서 오햇님'에는 "오연서, 머지않아 결혼 운 있다고 밝혀져"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 타로를 보러 간 오연서는 연애와 결혼에 대해 물었다.

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먼저 결혼운을 확인했다. 오연서는 "결혼운이 쏟아진다"는 타로 선생님의 말에 환하게 웃었다. 이어 타로 선생님은 오연서에 대해 "평범하게 살고, 아이 낳고 싶은 마음도 있다"라면서 "3년 안에, 내년쯤 곧 결혼할 사람이 들어올 것 같다"라고 풀이했다. 특히 타로 선생님은 오연서가 올해 인연을 만날 가능성에 대해서 "11월쯤에 올 것 같다"라며 구체적인 시기까지 언급해 눈길을 끌었다. 이에 오연서는 "11월에 외출금지다"라고 말해 웃음을 안겼다.

다만, 타로 선생님은 오연서에게 "열어두고 만나라고 한다. 한 명한테 빠지면 푹 빠지는 성향이 있으니까 그렇게 하지 말라고 한다"라고 조언했다. 한 사람에게 빠르게 마음을 쏟기보다 다양한 가능성을 열어두고 상대를 살펴볼 필요가 있다는 설명이다.

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이어 "너무 결혼에 얽매이지 말고 연애를 해보고 결혼을 생각해라"면서 "이혼에 대한 두려움도 있는 것 같다"라고 풀이했다. 또 "남자를 보는 눈이 좀 없다. 어느 한 부분이 마음에 들면 푹 빠지는 성향인 것 같다. 뭔가 하나에 빠지면 주위에서 뭐라고 해도 그 말이 안 들리는 사람"이라고 설명했다. 오연서는 이 같은 풀이에 고개를 끄덕이며 공감했다.

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연애운도 확인했다. 타로 선생님은 "결혼을 하게 되면 시댁, 남편에 맞춰주는 현모양처 성향이다"라면서 "올해부터 결혼하고 싶어 하는 마음이 생겼다. 연예인이라는 상황 때문에 적극적으로 못 하는 것도 있다고 한다"라고 풀이했다. 이어 "그 전에는 만나려고 하면 만날 수 있었다. 조건도 안 따지고 마음의 열정만으로 만날 수 있었는데, 현재는 결혼을 목표로 하기 때문에 연애보다 결혼을 중요하게 생각하는 성향"이라고 말했다.

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오연서가 연애에서 느끼는 걱정에 대해서도 언급했다. 타로 선생님은 "나한테 숟가락을 얹으려고 하는 사람을 만나게 될까 봐 두려워한다. 주위에서 본인을 볼 때 예민할 수도 있고, 그동안 이성 관계에서 스트레스를 많이 받을 수도 있다"라면서 "본인 같은 경우에는 소개를 좀 받아라. 소개받으면 결혼운이 있다"라고 조언했다.

anjee85@sportschosun.com