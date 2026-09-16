김유정, 별명이 오은영 박사라더니..박보검 "결혼 제일 먼저 할 것 같아"(구르미)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 안방극장을 눈부신 설렘으로 물들였던 청춘 사극의 레전드, KBS 2TV '구르미 그린 달빛'의 주역들이 방송 10주년을 맞아 다시 뭉쳤다.

16일 방송된 KBS 2TV '구르미 다시 그린 달빛'에서는 어느덧 10년이라는 세월 동안 세대를 뛰어넘는 돈독한 인연을 이어오고 있는 박보검, 김유정, 진영, 채수빈, 곽동연 등 '청춘 5인방'의 진솔한 인터뷰와 속 깊은 이야기가 공개되어 안방극장의 이목을 단숨에 집중시켰다.

작품 종영 이후에도 끊이지 않고 끈끈하게 이어져 온 이들의 관계는 연예계에서도 손꼽히는 모범적인 우정 사례로 회자된다. 이날 박보검은 남다른 소회를 전하며 훈훈한 분위기를 더했다. 그는 "청춘 5인방이 관계를 잘 유지하고 있는 것도 자랑이다. 너무 뿌듯하고"라며 멤버들을 향한 깊은 애정과 자부심을 숨기지 않았다.

Advertisement

이어 채수빈 역시 오랜 시간 동안 서로를 향해 변함없이 보여온 노력과 진심을 털어놓았다. 채수빈은 "'만나자' 해도 잘 안되는 경우가 있다. 근데 우리는 어떻게 해서든 시간을 맞춰서 웬만하면 다같이 보려고 한다"라며 각자 바쁜 스케줄을 소화하는 중에도 만남을 이어가는 비결이 서로를 향한 각별한 배려와 의리임을 강조했다.

이날 방송에서는 10주년을 기념해 성사된 특별한 여행의 숨은 주역도 밝혀져 흥미를 더했다. 곽동연은 특유의 유쾌한 입담으로 "이 10주년 여행도 박보검 님의 주도하에 벌어졌다"라며 현장을 웃음바다로 만들었다.

Advertisement

이에 박보검은 이번 대형 프로젝트를 구상하게 된 계기를 자세히 밝혔다. 그는 "10주년 여행은 제가 '더시즌즈-박보검의 칸타빌레' 준비할 때부터 염두에 두고 있던 프로젝트였다. 다섯 명이 무언가 만들면 좋겠다 싶었다"라며 멤버들과 함께 의미 있는 추억을 완성하고 싶었던 진심 어린 마음을 내비쳤다. 이어 "꼭 여행 가면 좋겠다고 오랫동안 마음에 품고 있었는데 뭉칠 수 있게 돼서 무척이나 행복하다"라며 환한 미소를 지어 보였다.

Advertisement

박보검의 열정적인 아이디어에 멤버들의 재치 있는 농담과 아이디어가 더해지며 계획은 눈덩이처럼 불어났다. 곽동연은 "그러면서 나온 프로젝트가 2만 7천 개 정도 된다"라며 너스레를 떨었고, 진영은 화기애애했던 당시를 회상하며 "화보도 찍고, OST 리메이크도 하고 예능도 찍었다"라고 덧붙여 이들이 얼마나 다양한 방식으로 10주년의 의미를 알차게 채워나갔는지 가늠케 했다.

Advertisement

특히 이날 방송에서는 5인방이 서로를 향해 찰떡같은 애정 어린 별명을 지어주며 유쾌한 케미스트리를 뽐냈다. 박보검은 '전교 회장', 김유정은 '오은영 박사님', 진영은 '타격감 굿', 채수빈은 '성깔 있는 초식 동물', 곽동연은 '막내 삼촌' 등으로 불리며 폭소를 유발했다. 이 중에서도 진영은 김유정에게 '오은영 박사님'이라는 독보적인 별명을 붙이게 된 이유에 대해 "잘못하면 오빠들을 혼낼 수 있는 포스가 있다"라고 재치 있게 밝혀 현장을 웃음바다로 만들었다.

뿐만 아니라 이날 토크의 열기를 더한 흥미진진한 비하인드도 공개됐다. 박보검은 멤버들 가운데 결혼을 가장 빨리할 것 같은 인물로 망설임 없이 김유정을 지목해 시선을 사로잡았다. 그는 "좋은 사람 잘 만나서 잘 갈 것 같다"라며 평소 김유정이 지닌 똑부러지고 야무진 성격을 언급해 훈훈함을 자아냈다.

Advertisement

10년이라는 긴 시간 동안 서로의 든든한 버팀목이 되어주며 아름다운 동행을 이어가고 있는 '구르미 그린 달빛' 5인방. 세월이 흘러도 변함없는 이들의 빛나는 우정이 앞으로 또 어떤 감동과 추억을 선사할지 귀추가 주목된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com