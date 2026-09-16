임병기 "낙마 사고로 두개골 골절·7일 혼수상태…장애 5급 판정" (''퍼펙트 라이프')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]배우 임병기가 사극 촬영 중 두개골 골절과 7일간의 혼수상태를 겪었던 아찔한 사고를 떠올리며 "죽다 살아났다"고 털어놨다.

6일 방송된 TV조선 '퍼펙트 라이프'에는 '한명회', '장녹수', '용의 눈물', '태조 왕건', '불멸의 이순신', '대조영' 등에 무려 200여 편의 드라마에 출연한 임병기가 출연했다.

임병기는 13년간 한해도 빠짐없이 사극에 출연한 기록을 갖고 있다. 이에 임병기는 "사실 사극 촬영하면서 고생을 많이 했다. 사극 촬영 중 내가 가장 많이 다친 배우"라며 지난 2002년 '태조 왕건' 촬영 중 벌어진 낙마 사고를 언급했다.

Advertisement

그는 "죽다 살아났다"라면서 "말에서 떨어지면서 뒹굴다가 바위에 머리를 부딪혀서 두개골이 골절됐다"라고 밝혔다. 그는 "7일간 혼수상태로 있었다"라면서 "그때 다친 고관절이 괴사 현상이 와서 인공관절 수술을 했다. 장애 5급 판정을 받았다"라고 털어놨다.

사고는 여기서 끝나지 않았다. 2003년 '왕의 여자' 촬영 중에도 또 한 번 큰 부상을 입었다. 임병기는 "민속촌에서 빗길에 말이 미끄러지면서 말을 피하려고 뒹굴다가 나무와 부딪혀서 갈비뼈 7대가 골절됐다"라고 말해 놀라움을 안기기도 했다. 이를 들은 이성미는 "진짜 살아있는 게 기적이다"라며 놀라움을 감추지 못했다.

Advertisement

오랜 기간 이어진 불규칙한 촬영 생활은 건강에도 영향을 미쳤다. 임병기는 "그때 속이 많이 망가졌다"라면서 "2020년도에 위암 수술을 받았다. 그 여파였다"라고 밝혔다. 이후 위암 발생 부위를 가로, 세로 4cm를 절제했다고.

Advertisement

임병기는 위암 발병 전 전조 증상에 대해 "소화 불량이 있었고 속쓰림이 있었다. '나이 탓이겠지' 대수롭지 않게 넘겼다"라면서 "위를 송곳으로 찌르는 통증이 있었지만 촬영 때문에 스트레스인 줄 알았다"라고 당시 증상을 뒤늦게 돌아봤다. 임병기는 위암 수술 3년 후 진행한 검사에서 암으로 발전할 수 있는 선종성 용종이 발견됐고, 또 수술하는 힘든 시간을 보냈다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com