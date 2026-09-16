박보검, 10년 만에 11kg 쪘는데 이 비주얼이라니 "65kg서 76kg 돼"(구르미)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 박보검이 데뷔작의 인연들과 10년 만에 다시 만난 가운데, 세월의 흐름만큼 달라진 체중을 공개해 눈길을 끌었다.

16일 방송된 KBS 2TV '구르미 다시 그린 달빛'에서는 어느덧 10년이라는 시간을 지나며 세대를 뛰어넘는 인연을 이어오고 있는 박보검, 김유정, 진영, 채수빈, 곽동연 등 '청춘 5인방'이 10주년을 기념해 여행을 떠나는 모습이 그려졌다.

이날 다섯 사람은 강에서 수영을 즐긴 뒤 옥수수를 나눠 먹으며 여유로운 시간을 보냈다. 오랜만에 한자리에 모인 이들은 편안한 분위기 속에서 서로의 근황을 이야기하며 10년 전 촬영 당시를 떠올렸다.

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특히 옥수수를 먹던 진영은 "나 벌써 세 개째"라며 남다른 먹성을 자랑했다. 이를 지켜보던 박보검은 진영에게 "형 몸무게 몇이냐"라고 물었고, 진영은 "66kg"이라고 답했다.

이에 박보검은 "관리 너무 잘했다"라고 감탄했다. 김유정 역시 "진짜 말랐다"라고 놀라워했고, 곽동연 또한 "70kg대는 될 줄 알았다"라고 거들며 진영의 체격에 놀라움을 드러냈다.

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이 과정에서 자연스럽게 박보검의 체중 이야기도 나왔다. 올해 33세가 된 박보검은 과거 '구르미 그린 달빛' 촬영 당시를 떠올리며 "내가 '구르미' 때가 65kg이다"라고 밝혔다.

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10년 전과 비교하면 체중에도 변화가 있었다. 박보검은 "지금은 73, 74, 75로 계속 올라간다"라고 말한 뒤, 결국 "사실 76kg이다"라고 솔직하게 고백해 웃음을 자아냈다.

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'구르미 그린 달빛' 당시 풋풋한 청춘의 모습으로 시청자들의 사랑을 받았던 박보검이 어느덧 10년의 세월을 지나 체중까지 공개하면서 또 다른 재미를 안겼다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com