"말만 하면 예쁜 척·공주병" 남규리, 10년간 방송서 입 닫은 이유

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[스포츠조선 정안지 기자]씨야 남규리가 방송에서 오랜 시간 말을 하지 않은 이유를 털어놨다.

16일 유튜브 채널 '유튜브하지영'에는 "남규리 '예쁜얼굴이 저에겐 허들이었어요' 남규리가 처음 꺼낸 이야기"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 남규리는 리즈 시절을 묻는 말에 "사람들이 일반적으로 생각하는 내 리즈 시절은 씨야 때겠지만, 내가 생각하는 리즈는 지금이다. 난 요즘에 내 모습이 제일 아름다운 것 같다"고 말했다.

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이어 "시간이 지나서 나이를 먹고 어른이 됐지만, 내 마음의 모습은 지금이 훨씬 더 좋다"라면서 "그때도 물론 되게 순수하고 맑았지만, 지금은 나의 마음이 훨씬 더 성숙한 것 같다. 그래서 지금이 더 리즈인 것 같다"라고 털어놨다.

남규리는 한동안 방송에서 말을 아끼며 지냈던 10여 년의 시간도 떠올렸다.

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그는 "한동안 진짜 말이 없던 십몇 년의 시간이 있었다. 방송에 나가면 말을 못 했다. 웃고 있거나 가만히 있었다. 당시 별명이 '가만히'였다"라고 털어놨다.

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그렇게 된 이유는 어린 시절부터 자신을 향한 부정적인 시선 때문이었다. 남규리는 "전국민이 날 싫어했다. 예전부터 내가 무슨 말만 하면, 씨야 때 한창 어릴 때 인기 많았을 때도 그렇고 잘못한 게 없는데 너무너무 많은 사람들이 나한테 안 좋은 이야기를 많이 했었다"라고 말했다. 이어 "내가 뭐만 하면 '예쁜 척한다', '공주병이다', '노래 저거밖에 안 한다', '옷도 맨날 혼자 예쁜 거 입으려고 한다', '뭔가 차가워 보인다'라고 했다"며 "이유가 없는데 어떤 이유가 막 생기는 거다"라고 털어놨다.

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그러면서 남규리는 "그리고 어떤 말을 하면 내가 했던 이야기와는 다르게 뭔가 헤드라인에 자극적인 헤드라인으로 잡고 기사가 났다"라면서 "그러다 보니까 나의 진심은 많이 왜곡됐다. 그래서 어느 날부터 말을 닫았다"라고 밝혔다.

그런 그를 다시 세상 밖으로 끌어낸 계기 중 하나는 유튜브 채널이었다. 남규리는 "나를 끄집어내 준 건 유튜브 채널이다"라면서 "너무 감사하다. 10만 넘었다"라며 웃었다.

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그는 "나를 좋아해 주시는 분들이 오는 채널이지 않나. 그래서 조금씩 용기가 났다"라면서 "그리고 씨야를 했더니 사람들이 너무너무 행복해하는 걸 보고 '아, 내가 이제는 그냥 나의 이야기를 해도 되나' 노력을 많이 했다. 그러다 보니까 되더라"고 전해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com