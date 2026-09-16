'아역 출신' 김유정, 성인된 날 오열한 이유 "스무살 되기 싫었다"(구르미)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 아역배우 출신 김유정이 성인이 되던 날을 떠올렸다.

16일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램에서는 잊지 못할 청춘의 명작, '구르미 그린 달빛'의 주역들이 뭉친 특별한 10주년 기념 여행기가 그려졌다. 브라운관을 뜨겁게 달궜던 주역들인 박보검, 김유정, 진영, 채수빈, 곽동연 등 영광의 '청춘 5인방'이 한자리에 모여 세대를 뛰어넘는 우정을 나눴다.

이날 방송에서 다섯 사람은 강가에서 시원하게 수영을 즐긴 뒤, 갓 쪄낸 옥수수를 나눠 먹으며 모처럼 바쁜 일상을 벗어나 여유로운 한때를 만끽했다. 10년 전 풋풋했던 사극 현장의 동료에서, 이제는 각자의 자리에서 대한민국을 대표하는 톱배우로 성장한 이들은 편안하고 화기애애한 분위기 속에서 서로의 근황을 나누며 그 시절 추억 속으로 빠져들었다.

Advertisement

특히 박보검은 김유정을 향해 "10년 전에 17살이었냐"라며 물은 뒤, 성인이 된 날 무엇을 하며 보냈는지 물으며 남다른 감회를 드러냈다.

이에 김유정은 당시를 생생하게 떠올리며 "KBS 시상식에 최우수상 수상하러 가지 않았냐. 연보라색 드레스 입고. 그때가 나 20살 되는 날이었다. 대기실에서 12시 넘어갔다"라고 털어놓았다. 이어 "그거 끝나고 엄마, 언니랑 이태원 가서 술 마셨다"라며 "나 울었다. 스무 살이 되기 싫었다. 약간 무서웠다"라고 솔직한 심정을 고백해 웃음과 뭉클함을 동시에 자아냈다.

Advertisement

한편 김유정은 2003년 4세 나이에 광고 모델로 데뷔했으며 어느덧 데뷔 20년을 넘긴 중견 배우가 됐다. 드라마 '해를 품은 달', '구르미 그린 달빛', '구미호: 여우누이뎐' 등 다수의 작품에서 활약했다.

Advertisement

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com