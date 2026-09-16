유해진, '백상' 남우주연상 불발에 뒤풀이 걱정하다 '대상' 호명…"입 바짝 말랐다" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 유해진이 '백상예술대상'에서 대상을 수상했던 당시를 떠올리며 예상치 못한 순간에 대한 솔직한 심정을 털어놨다.

16일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 한국 영화 누적 관객수 1위에 빛나는 배우 유해진이 4년 만에 출연했다.

이날 유재석은 최근 '백상예술대상'에서 영화 부문 대상을 수상한 유해진에게 축하를 건넸다. 이에 유해진은 당시를 떠오리며 "그때는 정말로 몰랐다"라고 말했다. 이어 "영화 '왕과 사는 남자'를 많이 보셨고 좋아해주셔서 '남우주연상 받으실 거 같다'라는 말을 많이 들었다. 그런 마음가짐을 갖고 시상식을 갔는데 내가 남우주연상에 안 됐다"라고 털어놨다.

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유해진은 "속으로 진짜 많은 생각이 들었다. 남우주연상 수상 소감도 준비했었는데 백지가 됐다"면서 "걱정됐던 건 장항준 감독과 스태프들과 뒤풀이를 가기로 했었다. 내가 주연상 못 받았는데 내 눈치를 볼테고, 어떻게 해야하지 생각도 들었다"라며 당시 속내를 전했다. 이어 "'괜찮다. 상 때문에 연기하냐'라고 계속 웃어야겠다고 생각을 했다"라고 덧붙였다.

하지만 예상하지 못했던 반전이 기다리고 있었다. 유해진은 남우주연상 대신 영화 부문 대상을 받은 것.

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유해진은 "대상은 생각지도 못했다"라면서 "대상 호명할 때 미리 카메라가 오지 않나. 내 앞에 오더라. 대상을 작품이 타는 줄 알았다. '내가 출연했으니까 내 앞에 오는 거구나'라고 생각을 했다"라며 자신에게 카메라가 향한 이유를 전혀 눈치채지 못했다고 밝혀 웃음을 안겼다.

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결국 대상 수상자로 자신의 이름이 호명됐다. 유해진은 "사람들이 이름을 호명하면 천천히 걸어 나가지 않나. 난 그게 또 답답했다. 막 뛰어나갔다"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 그러면서 "입이 바짝바짝 마른다는 걸 그때 경험했다"고 덧붙이며, 예상하지 못했던 대상 수상 순간의 긴장감을 생생하게 전했다.

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anjee85@sportschosun.com