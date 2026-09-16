22기 현숙, '연애전쟁' 출연 후 ♥16기 광수와 헤어졌나..흔적 싹 지웠다

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[스포츠조선 조윤선 기자] '나는 솔로' 22기 현숙(본명 김소연)이 '연애전쟁' 방송 이틀 만에 16기 광수(본명 정일대)의 흔적을 지웠다.

16일 22기 현숙의 사회관계망서비스에서는 남자 친구인 16기 광수와 관련된 게시물을 찾아볼 수 없는 상태다.

두 사람은 지난 14일 방송된 JTBC '연애전쟁'에 출연해 그동안 쌓인 갈등을 고스란히 드러냈다.

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방송에서 현숙은 광수가 과거 이효리의 뮤직비디오를 내려받았다는 이야기를 듣자 굳은 표정을 짓고 눈물까지 흘려 스튜디오를 술렁이게 했다.

두 사람이 같은 상황을 전혀 다르게 기억하는 모습도 긴장감을 높였다. 광수는 "내 말을 왜곡해 화를 내고, 내가 하지도 않은 말을 했다고 주장해 힘들다"고 토로했다.

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반면 현숙은 '돌돌싱'인 광수가 자신에게 "내가 너 만나주잖아. 고마워해야지", "다른 남자들은 유자녀인 여자 안 만난대"라는 상처 주는 말을 했다고 주장했다. 그러나 광수는 자신이 실제로 그런 말을 했는지 모르겠다며 부인했다.

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이후 공개된 VCR에서는 현숙이 광수의 말과 의도를 다르게 받아들이는 모습이 담겼다. 이를 지켜본 서장훈은 "본인을 면밀히 들여다보는 과정이 필요한데, 사실과 다른 말로 혼자 상처받고 헤어 나오지 못한다"고 지적했다.

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광수는 현숙의 기분을 맞춰주기 위해 애쓰는 모습을 보였다. 하지만 현숙은 VCR에 담긴 광수의 모습과 실제 모습은 다르다며 억울함을 호소했다.

특히 방송 말미 현숙은 "이거 다 제출할게요. 녹음본"이라며 평소 광수와의 대화를 녹음해 왔다는 사실을 공개해 출연진을 놀라게 했다.

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방송 이후 현숙의 태도를 둘러싼 시청자들의 지적이 이어졌다. 한 네티즌이 현숙의 SNS에 "어제 방송 보고 다시 방문했다"는 댓글을 남기자, 현숙은 "다음 주 월요일 방송도 봐달라. 다음 주 방송 끝나고 나면 저를 조금이나마 이해하실 거다. 그럼에도 불구하고 죄송하고 감사하다"며 추가 방송을 통한 해명을 예고했다.

이후 하루만에 현숙의 SNS에서는 광수와 함께 찍은 사진과 영상이 모두 사라졌다. 두 사람이 결별 여부에 관한 별도의 입장을 밝히지 않은 가운데, 방송 이후 관계에 다시 변화가 생긴 것 아니냐는 추측이 제기되고 있다.

한편 현숙과 광수는 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 돌싱 특집 22기와 16기 출연자다. 현숙은 전남편과의 사이에서 낳은 딸을 홀로 키우고 있으며, 광수는 두 차례 이혼을 경험했다.

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두 사람은 지난해 7월 처음으로 열애 사실을 밝혔으나 같은 해 11월 결별했다. 이후 한 달 만에 재결합해 결혼을 전제로 만남을 이어왔다. 지난 4월에는 채널A '요즘 육아-금쪽같은 내 새끼'에 함께 출연해 육아관을 둘러싼 갈등을 공개하기도 했다.