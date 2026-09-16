박정수, ♥정을영과 1만1천원 김치찌개집 데이트 "맨날 여기만 와, 짜증난다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 박정수가 남편인 정을영 PD와의 유쾌하고도 현실적인 결혼 생활 에피소드를 거침없이 공개해 안방극장에 큰 웃음을 안겼다.

16일 공개된 유튜브 채널 '웬만해선 정수를 막을 수 없다'에는 '서초구에서 이 가격에? 박정수의 가성비 맛집'이라는 제목의 영상이 올라와 이목을 끌었다.

이날 박정수는 김치찌개로 유명한 자신의 진짜 단골 식당으로 제작진을 이끌었다. 해당 식당은 1인분에 1만1000원. 자리에 앉자마자 "내가 늘 먹던 걸로"라며 척척 주문을 마친 그는 "맛집 아니면 내가 잘 안 간다. 그래서 내가 추천하는 데는 실패가 없으실 거다. 맛있다"라며 남다른 미식 자부심을 드러냈다. 제작진이 옆에서 "(입맛이) 까다로우시니까"라며 맞장구를 치자, 박정수는 "맞다. 입맛도 까다롭고 성격도 좀 좋지 않다"라고 솔직하고 쿨하게 인정해 현장을 폭소케 했다.

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연예계 소문난 미식가이자 찐 단골다운 면모를 뽐내던 박정수는 "김치찌개 고기 살코기랑 비계 중 어느 걸 선호하냐"는 질문에 "우리 집은 나는 살코기 좋아하고 우리 남편은 비계 좋아한다. 항상 '비계 비계' 한다"라며 소소한 가정 내 취향 차이를 전해 친근감을 더했다.

이어 박정수는 "오늘 나 여기서 촬영하니까 내려오라니까 자기 찍힐까 봐 그러는지 됐다고 한다. 끝나고 온다고 한다"라며 오랜 파트너인 남편 정을영 감독을 자연스럽게 언급해 눈길을 끌었다.

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제작진이 "감독님이랑 자주 오시냐"고 묻자, 박정수는 "자주 온다. 근데 뭐가 미운 줄 아냐. 나보고 '여보 우리 오늘 외식할까?' 하면 나는 외식이라고 하니까 '어디?'라고 한다. 그럼 김치찌개 먹으러 가자고 한다"라며 툴툴거리면서도 깊은 애정이 묻어나는 일화를 전해 웃음을 자아냈다.

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특히 박정수는 "짜증난다. 맨 처음에는 속았다. 매번 속았다. 근데 한 십몇 년을 이러다 보니까 내가 '됐어' 한다. 김치찌개 그러고 만다"라며 25년 차 부부만이 뽐낼 수 있는 '웃픈' 티격태격 케미스트리를 가감 없이 뽐냈다. 이어 해당 식당이 집에서 단 도보 5분 거리라는 사실까지 밝혀져 주변을 더욱 폭소케 했다.

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한편 박정수는 1975년 사업가와 결혼해 두 자녀를 얻었으나 이후 합의 이혼했다. 이후 2001년부터 배우 정경호의 부친인 정을영 PD와 25년째 사실혼 관계를 이어오고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com