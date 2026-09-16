"음모론 믿지 마세요" 타일러, 외압설 직접 해명 후 근황 공개 ('톡파원 25시')

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 타일러가 유튜브 채널 중단을 둘러싼 각종 추측에 대해 "음모론을 믿지 말라"며 직접 해명했다.

16일 방송된 JTBC '톡파원 25시'에서는 타일러가 출연했다.

이날 이찬원과 전현무는 타일러의 등장에 "반가운 얼굴이 있다", "'톡파원'의 브레인 타일러 오랜만이다"라며 반겼다. 이어 김숙은 "설이 많았다"며 타일러의 근황을 물었다. 이에 타일러는 "그동안 너무 많은 일들이 있었다"라고 답했다.

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앞서 타일러는 지난 7월 돌연 구독자 81만 명을 보유한 유튜브 채널 '타일러볼까요'의 중단을 발표했다.

당시 불과 얼마 전까지 콘텐츠 제작과 채널 운영을 이어온 데다 타일러 미디어 홈페이지에도 '타일러볼까요' 콘텐츠 제작 인력을 모집했던 내용이 남아 있어 갑작스러운 중단 배경에 관심이 쏠렸다. 온라인에서는 이를 두고 음모론과 외압설 등 여러 추측이 제기되기도 했다.

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이에 전현무는 "괜찮냐"라고 물었고, 타일러는 "괜찮다. 음모론 믿지 마라"라며 자신을 둘러싼 각종 추측을 일축했다.

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이어 전현무는 "새로운 채널은 오픈했을 뿐이냐"라고 물었고, 타일러는 "맞다. 기존 채널을 더 키워가고 있고 새로운 채널을 하나 더 오픈했다"라고 밝혔다.

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anjee85@sportschosun.com