조준호, 시술 후 쌍둥이 조준현과 얼굴 달라졌다 "휴대폰 안면 인식도 안 돼" ('라스')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 유도 올림픽 메달리스트이자 MBC 해설위원 조준호가 눈 밑 지방 재배치 시술 후 쌍둥이 동생 조준현과 휴대전화 안면 인식도 공유하지 못할 만큼 달라진 외모를 자랑했다.

16일 방송된 MBC '라디오스타'는 이형택, 이혜정, 조준호, 미나미가 출연한 '나고야-호! 아시안게임' 특집으로 꾸며졌다.

이날 조준호는 눈 밑 지방 재배치 시술을 받게 된 계기에 대해 "쌍둥이니까 계속 얼굴을 보게 되는데 어느 순간 동생의 얼굴을 보고 맛이 갔구나 싶었다"고 말했다.

Advertisement

이어 "다른 사람이 날 볼 때도 그렇게 생각할 거 같아서 충격을 받아서 눈 밑 지방 재배치 시술을 받았다"며 "동생은 시술이 잘못될 수도 있으니까 나의 경과를 보고 하겠다고 했다"고 전했다. 이에 김구라는 "어쩐지 인상이 바뀌었다"고 말했다.

이후 조준호, 조준현 형제의 어린 시절 사진이 공개됐다. 두 사람이 똑 닮은 모습에 출연자들은 놀라움을 감추지 못했고, 조준호 역시 사진 속 인물이 자신인지 동생인지 쉽게 구분하지 못했다.

Advertisement

조준호는 동생과 함께 찍은 최근 사진을 언급하며 "시술한 뒤부터 외모 격차가 벌어졌다"고 자신감을 드러냈다.

Advertisement

또 "시술하기 전에는 휴대전화 잠금 화면이 서로의 얼굴로 풀렸다. 그런데 시술 후에는 안 풀린다"고 말해 놀라움을 안겼다.