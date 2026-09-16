타일러, 티모시 샬라메와 얼마나 닮았길래…안경 쓰자 김숙도 깜짝 ('톡파원 25시')

사진=방송 캡처

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 타일러가 할리우드 배우 티모시 샬라메와 닮은꼴로 언급돼 눈길을 끌었다.

16일 방송된 JTBC '톡파원 25시'에서는 타일러가 출연했다.

이날 양세찬은 "'톡파원 25시'의 브레인은 타일러, 얼굴은 타쿠야인데 타일러가 타쿠야 자리를 넘본다고 한다"라면서 "할리우드 섹시스타와 도플갱어설이 있다고 한다"라며 궁금증을 드러냈다.

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타일러의 도플갱어로 지목된 인물은 다름 아닌 할리우드 배우 티모시 샬라메였다.

당황한 타일러는 "내가 한 게 아니다"라며 민망해했다. 김숙은 "본인이 봐도 닮은 것 같냐"라고 물었고, 타일러는 "정면에서 봤을 땐 약간은 닮은 것 같은데 옆에서 보면 많이 다르다"라고 답했다. 이어 "티모시 샬라메가 배역 때문에 머리를 밀고 안경을 쓰니까 '어디서 본 얼굴 같다', '타일러 닮았다'라고 하더라"고 설명했다.

사진=방송 캡처

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특히 타일러는 "도플갱어설이 돌고 유튜브에서 연말까지 100만 구독자가 목표인데 공약이 필요한데, 댓글로 티모시 샬라메 분장을 공약으로 하라고 하더라"라며 난감한 표정을 지었다.

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이를 들은 전현무는 "타일러 샬라메 해라"라고 부추겼고, 타일러는 곧바로 착용하며 닮은꼴 인증에 나섰다. 이에 김숙은 "진짜 비슷하다. 인정이다"라고 놀라워했다.

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양세찬은 "이제 비주얼은 타일러다"라고 했고, 전현무는 "이제 타쿠야는 믿을 게 없다"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

anjee85@sportschosun.com