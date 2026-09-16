'넷째 임신' 박주호♥안나, 첫째 나은이와 11살 차… "원래 많이 낳기로 ('나고야 갈고야')

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[스포츠조선 정안지 기자] 전 축구선수 박주호가 아내 안나의 넷째 임신 소식을 전하며 "첫째 딸 나은이와 11살 차이가 난다"고 밝혔다.

16일 첫 방송된 SBS 특집 예능 '나고야 갈고야' 1부에서는 SBS 해설위원으로 나서는 2014 인천 아시안게임 축구 금메달리스트 박주호가 출연했다.

이날 전현무는 "박주호 위원님이 기운이 좋다. 얼마 전에 좋은 소식이 있었다. 넷째 임신 축하한다"라며 아내 안나의 임신을 축하했다. 이를 들은 박태환은 축하의 말을 건네면서도 "넷째냐"라며 놀랐다.

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박주호는 "셋째 아들 진우와 7살 차이다. 첫째 딸 나은이와는 11살 차이가 난다"라고 밝혔다. 이어 "원래 많이 낳기로 이야기했었다"라며 오래전부터 자녀를 많이 두는 것에 대해 이야기를 나눴다고 전했다.

앞서 안나는 지난달 13일 자신의 유튜브 채널을 통해 넷째 임신 소식을 직접 알렸다.

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당시 안나는 넷째의 초음파 영상을 공개한 뒤 "힘든 시간을 버티고 나면 삶은 조용히 소중한 희망들을 품고 저희를 기다리고 있다"며 넷째 임신 소식을 알렸다. 이어 "그렇게 찾아온 희망과 함께 우리 가족, 그리고 여러분과 함께 새로운 챕터를 시작해 보려 한다"고 밝혀 많은 축하를 받았다.

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다만, 안나는 지난 2022년 암 투병 사실을 공개한 뒤 SNS와 유튜브 등을 통해 치료 과정과 회복 근황을 꾸준히 전해왔던바. 이에 그의 건강을 걱정하는 목소리가 이어지기도 했다.

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이후 안나는 SNS를 통해 "걱정과 응원의 마음을 전해주신 모든 분께 감사드리고, 나와 비슷한 경험을 했다는 이야기를 나눠주신 분들께도 감사드린다"고 감사 인사를 전했다. 이어 "육아, 암, 회복, 임신을 겪으면서도 어떻게든 자기 자신을 돌보고 한 개인으로서 내가 누구인지 잊지 않으려고 노력하는 건 정말 보통 일이 아니다"라고 털어놓으며 자신의 삶을 돌아보기도 했다.

한편, 박주호와 안나는 2015년 결혼, 슬하 딸 나은 양과 아들 건후, 진우 군을 두고 있다. 박주호 안나 가족은 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 '찐건나블리'라는 애칭과 함께 많은 사랑을 받았다.

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anjee85@sportschosun.com