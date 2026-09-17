조혜련, 이경실과 불편했던 관계 고백 "힘들었는데 '유퀴즈' 출연 후 달라져"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 조혜련이 과거 이경실과 편한 사이가 아니었다고 솔직하게 밝혔다.

16일 유튜브 채널 '조회련: 조혜련'에는 '"나야, 명수야?" 결혼까지 생각했던 30년지기 남사친 김구라와 단둘이서 첫 데이트'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 조혜련은 평소 어떤 연예인 동료와 자주 만나느냐는 질문에 "미선 언니, 경실 언니, 성미 언니를 만난다"고 답했다.

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김구라가 "일 때문에 만나는 것 말고 개인적으로는 누구를 만나느냐"고 재차 묻자 조혜련은 "평소에는 주로 남편과 지낸다"고 말했다.

이어 김구라는 "경실이 누나랑은 선후배 사이에서 껄끄러운 게 있는데 잘 지내는 것 같다"고 두 사람의 관계를 언급했다.

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이에 조혜련은 "처음에는 많이 힘들었다"고 고백했다. 그는 "함께 '유퀴즈'에 출연했는데 언니가 갑자기 '후배들이 나와 함께 일해줘서 고맙다. 혜련아, 고맙다'고 했다"며 "그 말을 듣고 울컥했다"고 회상했다.

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이를 들은 김구라는 "너 속으로 의심하지 않았냐. '카메라 앞에서 왜 이러지' 하지 않았냐"고 짓궂게 몰아가 웃음을 자아냈다.

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조혜련은 "언니도 우리의 도움이 필요하구나 싶었다. 그리고 같이 일하는 걸 좋아한다는 걸 알게 됐다. 그래서 내가 같이 해줘야겠다는 생각이 들면서 같이 연극도 하게 됐다"고 말했다.

그러면서 "사실 경실 언니와 내가 막 편한 사이는 아니었다. 선배이기도 하고 세지 않으냐"고 털어놨다.

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김구라는 "네가 원래 다른 사람의 말을 잘 안 듣지 않냐"고 지적했다. 그러자 조혜련은 "막 지적하면 오히려 안 듣는다. 내가 알아서 깨달아야 하는데 너무 이래라저래라하면 안 들었다"고 인정했다.