이동국 딸 재시, 美 명문대 휴학 이유 "뉴욕 가면 집 거덜..장녀인데 그럴 수 없어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이동국의 딸 재시가 뉴욕 출국을 불과 3일 앞두고 휴학을 결정한 이유를 솔직하게 밝혔다.

16일 유튜브 채널 '지금 몇 시 재시'에는 '휴학했어요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 재시는 "졸업했다. 정식 졸업한 건 아니고 한국 캠퍼스 졸업을 했다. 이제 뉴욕 캠퍼스로 가서 2년 더 공부해야 되는 일정인데 휴학해 버렸다"고 밝혔다. 이어 "지난 2년 동안 정말 열심히 공부했고 좋은 성적도 받았다. 나름대로 열심히 살아왔다"고 말했다.

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재시는 휴학을 결정한 이유에 대해 "18세에 학교에 입학해 다른 학생들보다 2년 정도 일찍 시작했다"며 "바로 뉴욕 가버리면 내가 한국에서 할 수 있는 경험들을 못 하고 2년을 뉴욕으로 가는 거 같았다"고 설명했다.

당초 재시의 목표는 최대한 빨리 졸업하는 것이었다고. 그는 "휴학하지 않고 뉴욕에 갔다면 22세에 졸업할 수 있었다"며 "하지만 가족들이 다 나를 말렸다. 뉴욕에 조금만 늦게 가라고 권유했다"고 털어놨다.

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이어 "동기들도 대부분 나보다 언니, 오빠들"이라며 "굳이 급하게 결정하지 않아도 되고, 뉴욕은 언제든 갈 수 있으니까 조금만 한국에서 경험도 쌓고 방향성을 확실하게 정한 다음에 가도 늦지 않다는 이야기를 계속 들었다"고 말했다.

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그럼에도 뉴욕행을 고집했다는 재시는 "당시에는 '나는 모르겠고 그냥 뉴욕에 갈 거야'라는 느낌이었다"며 "그러다 갑자기 1년 동안 사회 경험을 더 해본 뒤 가도 괜찮겠다는 생각이 들었다"고 밝혔다.

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경제적인 부담도 휴학을 결정한 이유 중 하나였다. 그는 "당시 환율이 미친 듯이 오르던 때였다. 이 상태로 뉴욕에 가면 우리 집이 거덜 나겠다는 생각이 들었다"며 "그래도 나름 장녀인데 그 모습을 볼 수는 없었다"고 말했다.

이어 "뉴욕은 월세를 비롯해 모든 것이 너무 비싸다. 끝까지 고민하다가 1년 정도 쉬고 가는 거로 결정했다"며 "그래서 지금은 백수가 됐다"고 전했다.

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앞서 이동국의 아내 이수진은 지난 9일 재시가 뉴욕 출국을 사흘 앞두고 휴학을 결정한 뒤 서울에서 독립생활을 시작했다고 밝혔다.

이수진은 "성인이 되면 스스로 살아야 한다고 늘 말했지만, 막상 재시가 독립한다고 하니 눈물이 쏟아졌다"고 털어놨다.

이어 "두 해 일찍 대학에 입학한 만큼 졸업을 서두르기보다 시간과 비용을 다양한 경험에 써보자고 권했다"며 "이제는 대신 해주는 사랑이 아니라 혼자 해낼 수 있도록 믿어줘야 할 때"라고 말했다.

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한편 이동국의 딸 재시는 한국뉴욕주립대학교 한국 캠퍼스를 졸업했다.